Dassault Aviation : Eric Trappier nommé à la tête du CIDEF

10/01/2018 | 18:37

Actuel PDG de Dassault Aviation, mais aussi président de l'European Aerospace and Defence Industries Association (ASD) et président du Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), Eric Trappier a été nommé à la tête du Conseil des Industries de Défense Françaises (CIDEF), a-t-on appris ce mercredi soir.



'La priorité du CIDEF sera de soutenir le rayonnement et le développement en France et à l'international d'une industrie de défense performante et compétitive, en mettant en valeur l'offre et les savoir-faire de toutes les entreprises, petites et grandes, qui constituent la base industrielle et technologique de défense, afin qu'elles contribuent à donner à nos armées les moyens d'assurer de façon souveraine la défense de notre pays', a commenté le dirigeant.



Eric Trappier succède à Hervé Guillou, président du GICAN et PDG de Naval Group.





