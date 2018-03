Kering : cède ses 50% dans Stella McCartney

Kering annonce la cession de sa participations de 50% dans Stella McCartney Ltd. Mlle Stella McCartney deviendra ainsi l'unique propriétaire de sa marque.Mlle Stella McCartney restera membre du Conseil d'administration de la Fondation Kering qui lutte contre les violences faites aux femmes. Kering et Stella McCartney continueront à collaborer étroitement dans le domaine de la mode durable.Mlle Stella McCartney a déclaré : ' Je suis extrêmement reconnaissante envers François-Henri Pinault et sa famille et tous les collaborateurs du groupe Kering pour tout ce que nous avons construit ensemble ces 17 dernières années. Je suis impatiente d'ouvrir ce nouveau chapitre de ma vie et d'entrer dans l'avenir avec cette marque et notre équipe. ' François-Henri Pinault , Président-Directeur général de Kering, a ajouté : ' Je suis extrêmement fier de ce que Kering et Stella McCartney ont accompli ensemble depuis 2001. Je voudrais remercier chaleureusement Stella et son équipe pour tout ce qu'ils ont apporté à Kering - bien au-delà de l'aspect économique.'Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.