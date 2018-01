Pinault use de l'évasion fiscale au profit du PDG de Gucci-Mediapart

Le PDG de Kering François-Henri Pinault a avalisé un montage d'évasion fiscale pour rémunérer le patron de Gucci, l'une des filiales du groupe de luxe, ce qui aurait permis une économie d'impôts de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, affirme vendredi Mediapart.

Des informations contestées par Kering dans un communiqué envoyé à Reuters.

Selon des documents confidentiels que le site d'informations précise avoir obtenus et partagés avec le réseau European investigative collaborations (EIC), Marco Bizzarri, PDG de Gucci depuis janvier 2015 et qui résiderait en Italie, bénéficie depuis 2010 d'un système d'évasion fiscale par lequel il est rémunéré via une société offshore au Luxembourg et domicilié fiscalement en Suisse.

Dans un communiqué, le groupe Kering affirme avoir "mis en place une gouvernance d’entreprise visant à assurer une conformité totale avec les réglementations fiscales à tous les niveaux, y compris celui de ses collaborateurs".

"En ce qui concerne M. Bizzarri, il est parfaitement en règle avec les autorités fiscales italiennes, pays où il est résident fiscal", ajoute-t-on.

Marco Bizzarri, 55 ans, qui a relancé les ventes de Gucci, désormais principale source de profits de Kering, était auparavant PDG de Stella McCartney (2005-2009) et de Bottega Veneta (2009-2014), deux autres signatures du groupe.

Selon Mediapart, il a échappé à environ 15 millions d'euros d'impôts. "Le bilan est encore plus juteux pour Kering : s'il avait versé le même salaire net à Bizzarri en Italie, cela aurait coûté 50 millions d'euros de plus", assure-t-il.

La police italienne a effectué en décembre dernier des perquisitions dans les locaux de Gucci, à Milan et Florence, dans le cadre d'une enquête du parquet milanais pour des soupçons d'évasion fiscale.

A l'appui de son enquête, Mediapart publie la copie d'un courriel en anglais daté du 17 décembre 2014 envoyé par Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering, à Marco Bizzarri avec François-Henri Pinault en copie. "Après ta discussion avec François-Henri, il est revenu vers moi avec un objectif de rémunération nette annuelle de 8 000 K€", peut-on lire notamment, soit huit millions d'euros annuels.

"Si Kering avait versé cette somme nette de tout impôt via un contrat de travail italien, cela aurait coûté plus de 21 millions d’euros par an", écrit Mediapart.

Kering a décidé en 2015 de verser une partie du salaire du PDG de Gucci en Italie, selon le site, qui précise que François-Henri Pinault et Marco Bizzarri n'ont pas donné suite à leurs demandes d'éclaircissement. (Service France, avec Sarah White, édité par Yves Clarisse)