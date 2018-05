Villeroy de Galhau (BCE): la fin des achats nets d'actifs approche

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La fin des achats nets d'actifs de la Banque centrale européenne (BCE) approche et l'institution devrait mettre à jour ses indications prospectives sur le calendrier de la première hausse des taux, a déclaré lundi le gouverneur de la Banque de France lors d'une conférence de presse.

Egalement membre du conseil des gouverneurs de la BCE, François Villeroy de Galhau a ajouté qu'il ne discernait pas encore l'ajustement durable de la trajectoire de l'inflation jugé nécessaire pour mettre fin aux achats d'obligations de 30 milliards d'euros par mois de la BCE. Cependant, le gouverneur a indiqué que le ralentissement actuel de l'inflation était "clairement temporaire" et que la BCE ne reporterait pas le retrait de son programme d'assouplissement quantitatif (QE) pour permettre aux Etats de la zone euro de régler leurs problèmes de dette.

"La date à laquelle nos achats nets d'actifs cesseront approche", a déclaré le banquier central.

La BCE prévoit de poursuivre son programme d'achats d'actifs au moins jusqu'à fin septembre. Savoir si les achats nets d'actifs cesseront en septembre ou en décembre ne constitue pas une "question existentielle profonde", a estimé François Villeroy de Galhau.

Lorsque la BCE retirera le QE, elle devra ajuster ses indications prospectives, a-t-il ajouté. La BCE prévoit pour le moment de maintenir les taux d'intérêt "à leurs niveaux actuels pendant une période prolongée, et bien au-delà de l'horizon fixé pour les achats nets d'actifs".

Concernant la première hausse des taux, nous pourrions fournir des indications supplémentaires sur son calendrier - en précisant au moins quelques trimestres et non des années - et sa dépendance des perspectives d'inflation", a indiqué François Villeroy de Galhau.

-William Horobin, The Wall Street Journal (Version française Valérie Venck) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire