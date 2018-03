CAPGEMINI : Paul Hermelin (PDG) en route pour un nouveau mandat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Capgemini a annoncé que le Conseil d'administration a décidé de proposer le renouvellement du mandat d’administrateur de Paul Hermelin pour une durée de quatre ans et a exprimé l’intention de confirmer Paul Hermelin dans ses fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur général en cas de renouvellement de son mandat par l’Assemblée générale. Ce renouvellement s'inscrit dans le cadre d'une succession managériale dont la préparation est engagée avec le soutien du Conseil d'Administration depuis fin 2016.Paul Hermelin avait indiqué en mai 2017 souhaiter continuer à exercer les fonctions de Président-directeur général pour une durée correspondant environ à un demi mandat ; il a précisé au Conseil qu'il renoncerait alors à la fonction de Directeur général tout en continuant à assurer la Présidence. Il est rappelé que, dans le cadre de cette transition, il a proposé et fait adopter la nomination de deux Directeurs généraux délégués le 11 octobre 2017.Le Conseil a par ailleurs souhaité combiner l'effort de renouvellement, de féminisation et de diversification des profils engagé depuis plusieurs années avec un effectif réduit. Il a ainsi décidé de proposer le renouvellement pour une durée de quatre ans des mandats de Laurence Dors, présidente du Comité des Rémunérations et de Xavier Musca, président du Comité d'Audit et des Risques, tous deux administrateurs indépendants.Il propose également la nomination de Frédéric Oudéa en qualité de membre du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée de quatre ans. Directeur général de Société Générale, il apportera au Conseil son expérience de dirigeant d'un groupe bancaire de premier plan au développement international ambitieux et particulièrement innovant en matière digitale. Le Conseil a indiqué considérer Frédéric Oudéa comme indépendant au regard des critères du Code AFEP-MEDEF.