Didier Valet, directeur de la BFI de Société Générale, démissionne

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Société Générale (GLE.FR) a annoncé mercredi la démission de Didier Valet, directeur général délégué chargé notamment de la banque de financement et d'investissement, "à la suite d'une différence d'appréciation dans la gestion d'un dossier juridique spécifique du groupe".

La direction de Société Générale prend acte de cette démission et annoncera prochainement le remplacement de M. Valet. Dans l'intervalle, ses fonctions seront assurées par le directeur général du groupe, Frédéric Oudéa, a précisé Société Générale dans un communiqué.

Entré à Société Générale en 2000 au sein de l'équipe de recherche banques européennes, Didier Valet a occupé successivement les fonctions de responsable des relations investisseurs, directeur du contrôle de gestion, directeur financier puis directeur de la banque de financement et d'investissement, de la banque privée et de la gestion d'actifs. Nommé en 2017 directeur général délégué, il faisait partie de la direction générale du groupe avec Frédéric Oudéa, Séverin Cabannes et Bernardo Sanchez Incera.

