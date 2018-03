CAC 40 : nouvelles secousses après la démission de Gary Cohn

La Bourse de Paris devrait de nouveau perdre du terrain mercredi, l'orientation de Donald Trump en matière de commerce international incitant les investisseurs à rester à l'écart du marché.Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mars - abandonne 29,5 points à 5138,5 points, annonçant de nouvelles secousses à l'ouverture.Les analystes techniques préviennent que la réaction de l'indice parisien dans la zone des 5155 à 5185 points va s'avérer 'déterminante'.'Seul le franchissement marqué de cette zone permettrait d'anticiper une poursuite du rattrapage en direction des 5335 points,' expliquent ainsi les chartistes de Kiplink Finance.'A contrario et en cas de nouvelle rechute de l'indice phare, le support majeur des 5315 points agira comme accélérateur baissier, préviennent-ils.A ce stade, l'évolution de l'indice apparaît assez imprévisible et surtout suspendue à des facteurs de politique américaine que personne ne semble pouvoir anticiper.'Les marchés continuent de rester focalisés sur les questions ayant trait au commerce international après l'annonce du départ du conseiller économique de la Maison blanche Gary Cohn ', s'inquiète Danske Bank.'Davantage de protectionnisme constitue une mauvaise nouvelle pour le sentiment de marché mondial et les marchés asiatiques s'affichent tous dans le rouge', souligne la banque danoise.A Tokyo, l'indice Nikkei se replie actuellement de plus de 0,7%.Malgré une succession de rumeurs évoquant déjà la démission de Gary Cohn , Wall Street n'avait pas cédé au pessimisme hier, finissant même la journée sur un biais légèrement positif (+0,1%).La séance d'aujourd'hui comporte quelques indicateurs intéressants aux Etats-Unis (enquête ADP sur l'emploi privé, productivité, balance commerciale,...), mais le vrai test de la semaine aura lieu vendredi avec les chiffres mensuels sur l'emploi.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.