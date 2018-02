Brexit-Nouveau don de George Soros à l'ONG Best for Britain

BANGALORE, 12 février (Reuters) - Best for Britain, une ONG qui fait campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, a annoncé dimanche que le milliardaire George Soros lui avait promis 100.000 livres (113.000 euros) supplémentaires.

Le financier américain d'origine hongroise qui est âgé de 87 ans, avait déjà donné 400.000 livres (450.000 euros) à cette organisation la semaine dernière.

George Soros, connu au Royaume-Uni pour avoir gagné des milliards en pariant contre la livre au début des années 90, fait l'objet d'une d'une campagne de presse hostile du gouvernement nationaliste hongrois et est vilipendé par les mouvements d'extrême droite en Europe de l'Est et aux Etats-unis.

Selon le Daily Telegraph, qui a le premier révélé la semaine dernière l'engagement de George Soros aux côtés de Best for Britain, l'octogénaire soutient un "complot secret" pour arrêter le Brexit.

"Je suis heureux de porter le combat contre ceux qui ont tenté d'utiliser, non des arguments, mais une campagne de diffamation, pour soutenir la faiblesse de leur propos", a déclaré George Soros au Guardian, qui a révélé le don supplémentaire dimanche. http://bit.ly/2BnLRH6

Une levée de fonds engagée dans la foulée des attaques contre George Soros par Best for Britain a pour l'instant permis de récolter 59.625 livres (67.300 euros), indique Best for Britain.

"Nous vivons en démocratie et le droit à la liberté d'expression est précieux. Des éléments de la presse d'extrême droite ne semblent pas être d'accord. L'avenir du Royaume-Uni avec l'UE n'est pas une affaire faite. Il y a encore un vote à venir et les gens dans le pays méritent de savoir la vérité sur ce qui est sur la table", déclare la directrice générale de Best for Britain, Eloise Todd, dans un communiqué. "L'une des options est de rester et d'être leader au sein de l'UE." (Abinaya Vijayaraghavan; Danielle Rouquié pour le service français)