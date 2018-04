Les fondations Soros vont se retirer de Hongrie - presse

BUDAPEST, 19 avril (Reuters) - Les fondations Open Society fondées par le milliardaire américain d'origine hongroise George Soros vont fermer leur siège à Budapest et relocaliser leurs activités en Europe de l'Est à Berlin en raison de l'hostilité croissante du gouvernement hongrois, rapporte jeudi la presse locale.

George Soros est régulièrement la cible du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a fait voter en début d'année une loi ciblant le financement et les activités des organisations non gouvernementales (ONG) en général et les fondations Soros en particulier.

Selon le site d'information en ligne 444.hu, le siège des fondations Open Society à Budapest sera fermé d'ici au 31 août et déplacé dans un premier temps à Vienne, puis à Berlin.

Reuters n'a pas pu confirmer ces informations auprès des fondations Soros à Budapest et à New York.

(Marton Dunai Tangi Salaün pour le service français)