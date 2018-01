ENGIE entend accélérer dans les énergies renouvelables

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Isabelle Kocher persiste et signe. Cible ces derniers mois de rumeurs évoquant des relations difficiles avec son conseil d'administration, la directrice générale d'Engie n'entend pas modifier sa stratégie de développement dans l'énergie renouvelable. Au contraire même, elle entend l'amplifier. Le groupe a amorcé ces dernières années une vaste transformation pour conduire la transition énergétique. Engie mise sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, le digital et les nouveaux business. Il entend produire de plus en plus une énergie décarbonée et renouvelable.Son objectif est d'atteindre une part de 25% d'énergies renouvelables dans son portefeuille de production en 2020, contre 18% en 2015.Aujourd'hui, lors d'une présentation des vœux du groupe à la presse, Isabelle Kocher a ainsi annoncé l'accélération la croissance de ses métiers prioritaires, c'est-à-dire dans le renouvelable, et sa politique de partenariats en 2018.La directrice générale a rappelé que son objectif 2017 reposait sur une croissance des métiers prioritaires d'à peu près 5%, ce qui est "beaucoup" dans le monde d'aujourd'hui. Au cours de l'année 2018, son ambition "est de continuer d'avancer à des rythmes très élevés", a-t-elle ajouté.Isabelle Kocher a également précisé que le groupe avait d'ores-et-déjà réalisé 90% de son plan de cessions de 15 milliards d'euros sur trois ans et sécurisé un peu plus de 90% également de son programme d'investissements dans de nouveaux métiers - lui aussi de 15 milliards.Elle en outre estimé que cette année serait décisive sur le plan de l'accélération des partenariats et sur la prise d'ampleur de ces partenariats. En 2016, le groupe français, est par exemple entré au capital du spécialiste de la pile à combustible Symbio FCell.Enfin, la dirigeante n'a pas souhaité commenter les rumeurs concernant l'évolution de la gouvernance du groupe. En décembre dernier, Les Echos révélaient que le conseil d'administration ne souhaitait pas nommer Isabelle Kocher à sa présidence après le départ de Gérard Mestrallet , en mai.Aujourd'hui, la Lettre de l'Expansion a indiqué que Gérard Mestrallet "verrait bien Ségolène Royal lui succéder" à la présidence non-exécutive.