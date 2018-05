Monsanto : Hugh Grant s'en ira après l'acquisition par Bayer

Le président de Monsanto, Hugh Grant , a annoncé ce lundi dans un communiqué publié en début d'après-midi qu'il quittera ses fonctions prochainement, une fois l'acquisition du groupe par Bayer finalisée.Dévoilée à l'automne 2016 et estimée à plus de 60 milliards de dollars, cette opération a d'ores et déjà été validée par l'Union européenne en mars, ainsi que par le Brésil, puissance agricole, en février.'Cela a été un véritable privilège pour moi de servir Monsanto en tant que président durant cette période de croissance et de transformation extraordinaire de notre entreprise', a indiqué Hugh Grant Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.