Engie : bientôt un successeur à Gérard Mestrallet

Qui prendra la suite de Gérard Mestrallet à la présidence d'Engie ? C'est la question sur laquelle le conseil d'administration de l'énergéticien, dont Isabelle Kocher est la directrice générale (DG), va se pencher aujourd'hui et la semaine prochaine, selon BFM Business. Une décision définitive devrait être prise 'd'ici mi-février'.Le média croit savoir que le comité des nominations d'Engie a établi une 'short list' comportant quatre noms, dont celui de Fabrice Brégier, patron sur le départ d'Airbus Commercial et déjà administrateur d'Engie. Mais aussi celui de Jean-Pierre Clamadieu, qui serait le 'favori' et dirige le chimiste Solvay. Même si Isabelle Kocher ne serait pas favorable à ce que M. Clamadieu prenne la présidence, 'craignant sa trop forte implication dans la gestion du groupe', indique BFM Business.Sans oublier Frédéric Lemoine, qui vient de quitter la présidence du directoire de la société de portefeuille Wendel. 'Le profil de Yann Delabrière, ancien patron de Faurecia parti chez Zodiac, a aussi été étudié. Mais il est handicapé par son âge, 67 ans et serait pressenti pour la présidence du spécialiste de la sécurité Morpho', ajoute BFM Business.BFM Business rappelle qu' Isabelle Kocher aurait souhaité ajouter la présidence du conseil à son mandat de DG, mais que l'Etat, qui détient un peu moins du quart du capital, 'a décidé depuis plusieurs mois de conserver un président non-exécutif.'Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.