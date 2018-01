BNP PARIBAS veut offrir un service intégré à ses principales grandes entreprises clientes en Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre de l'ambition de BNP Paribas d'être la banque de référence pour les entreprises européennes, Thierry Varène, membre du Comité exécutif du groupe et Délégué général aux grands clients, se voit confier la responsabilité d'une initiative groupe dont l’objectif est de renforcer ses relations avec ses principales grandes entreprises clientes en Europe. Thierry Varène sera directement rattaché à Jean-Laurent Bonnafé , Directeur général de la banque." Thierry Varène apportera toute son expérience des grandes entreprises et sa parfaite connaissance de BNP Paribas, pour renforcer la relation avec ces clients et accompagner leur développement en Europe et à l'international. ", a déclaré Jean-Laurent Bonnafé , Administrateur Directeur général de BNP Paribas.