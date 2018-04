Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les actionnaires d’Airbus ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées à l’Assemblée générale 2018 (AG). Suite à l'approbation de l'AG, Victor Chu est nommé membre du Conseil d'administration d'Airbus pour un mandat de trois ans. Président-Directeur général de la société First Eastern Investment Group basée à Hong Kong et membre du Conseil d'administration de China Merchants China Direct Investments, il remplace Sir John Parker. Jean-Pierre Clamadieu , Directeur général et membre du Conseil d'administration du groupe Solvay SA, et membre du Conseil d'administration du groupe Axa, succède à Jean-Claude Trichet au Conseil d'administration.René Obermann, un Directeur de Warburg Pincus, membre du Conseil d'administration de Telenor ASA et membre du Conseil de surveillance de ThyssenKrupp AG, remplace Hans-Peter Keitel au Conseil d'administration.Le mandat d'administratrice non exécutive d'Amparo Moraleda a été renouvelé pour trois ans. Les mandats des autres membres du Conseil d'administration ne faisaient pas l'objet d'une décision de l'AG.Amparo Moraleda a été nommée Présidente du Comité des Rémunérations, des Nominations et de la Gouvernance (Remuneration, Nomination and Governance Committee – RNGC), lors de la réunion du Conseil d'administration qui a fait suite à l'AG. Elle succède ainsi à Sir John Parker. Jean-Pierre Clamadieu a été nommé membre du RNGC, tout comme Claudia Nemat, administratrice non exécutive, qui quitte le Comité d'Audit. Victor Chu et René Obermann ont été nommés membres du Comité d'Audit.Le dividende proposé de 1,50 euro par action pour l'exercice 2017 a également été approuvé par l'AG. Ceci représente une augmentation de 11 % par rapport à 2016.