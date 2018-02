Solvay : va accélérer la transition à la tête du groupe

Solvay annonce qu'il va accélérer le plan de succession de son CEO Jean-Pierre Clamadieu , suite à la décision d'Engie de proposer ce dernier comme administrateur à son assemblée générale du 18 mai, puis comme président de son conseil d'administration.Les candidatures internes et externes seront étudiées avec pour objectif de conclure cette transition d'ici à la fin de l'année. Jean-Pierre Clamadieu continuera à assurer son rôle de dirigeant exécutif de Solvay et restera pleinement mobilisé sur la mise en oeuvre des priorités stratégiques du chimiste belge, tout en prenant ses fonctions non exécutives au sein d'Engie.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.