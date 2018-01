E.ON : a accepté l'offre de Fortum sur Uniper à 22 euros

E.ON a annoncé hier l'acceptation de l'offre du finlandais Fortum sur ses parts dans Uniper, filiale dans laquelle l'énergéticien allemand a concentré en 2016 ses actifs de génération thermique classique (centrales à charbon et à gaz notamment).Une fois l'opération finalisée, E.ON vendra ses 46,65% d'Uniper au cours de 22 euros par action, soit un produit de cession de l'ordre de 3,8 milliards d'euros.Le directeur général d'E.ON, Johannes Teyssen , estime le prix de vente 'attrayant', bien que l'action Uniper se traite 26 euros actuellement sur le marché boursier allemand. Il ajoute qu'ainsi, E.ON va pouvoir se concentrer sur les services énergétiques et les énergies renouvelables.Soumise notamment à l'avis des autorités de la concurrence, l'offre de Fortum sur Uniper ne comprend pas de seuil minimal d'acceptation, rappelle E.ON.Parallèlement, E.ON a annoncé que le mandat de son directeur général, Johannes Teyssen , avait été étendu par le conseil de surveillance du groupe jusqu'en 2021.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.