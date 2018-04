Burberry : Gerry Murphy a été nommé Président

Le groupe annonce la nomination de M. Gerry Murphy au poste de Président. Il prendra ses fonctions le 17 mai et succédera à Sir John Peace en tant que Président de Burberry après l'assemblée annuelle des actionnaires du 12 juillet prochain. Sir John Peace va quitter ses fonctions après 16 ans d'activité.Gerry Murphy a été administrateur non exécutif de sociétés, notamment British American Tobacco plc, Merlin Entertainments plc et Reckitt Benckiser plc.Il est actuellement président de Tate and Lyle plc et de Blackstone Group International Partners LLP, la principale entité européenne de Blackstone.Avant de rejoindre Blackstone, il a été CEO de Kingfisher plc, de Carlton Communications, d'Exel plc et de Greencore Group plc.' Son expérience substantielle au Royaume-Uni et son expérience mondiale en affaires constitueront un atout considérable pour Burberry, alors que nous continuons à nous concentrer sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires ' a déclaré Jeremy Darroch, administrateur indépendant du groupe.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.