ArcelorMittal : ne serait plus intéressé par Bhushan P&S

ArcelorMittal aurait retiré son offre sur les actifs du groupe indien en difficultés Bhushan Power & Steel, à en croire le quotidien indien The Economic Times qui cite des sources proches du dossier.Le géant de la sidérurgie aurait informé le comité des créanciers de cette entreprise de cette décision, prise après les opérations de vérifications préalables (due diligence), par une lettre envoyée à son conseiller financier Goldman Sachs.'Toutefois, le groupe de Lakshmi Mittal serait toujours intéressé par Bhushan Steel (autre structure, mais dont l'actionnariat est issu de la même famille) et par Essar Steel, dont les capacités respectives sont de 5,6 et 10 millions de tonnes', précise Aurel BGC.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.