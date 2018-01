ArcelorMittal renoue avec les dividendes après un bond de son bénéfice en 2017

(Actualisation: précisions sur les perspectives, commentaire d'un analyste et réaction boursière)

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal (MT.FR) a indiqué mercredi qu'il reprendrait le versement d'un dividende cette année, après avoir enregistré un bond de ses résultats en 2017 dans un contexte de raffermissement de la demande et des prix de l'acier.

Le groupe s'est également montré optimiste pour l'année en cours, qualifiant l'environnement de marché de "favorable", en dépit de la persistance de surcapacités de production. "Les conditions de marché restent propices mais notre secteur doit continuer à relever le double défi de la surcapacité et des pratiques commerciales déloyales", a commenté le PDG Lakshmi Mittal. ArcelorMittal table sur une progression de 1,5% à 2,5% de la demande mondiale d'acier en 2018, en dépit d'une demande stable en Chine.

Dans ce contexte, le groupe a indiqué qu'il investirait de façon "sélective" dans des projets susceptibles de générer de la valeur durable. Il prévoit une augmentation d'un milliard de dollars de ses dépenses d'investissement (Capex) cette année, à 3,8 milliards de dollars, due notamment à son projet de laminoir à chaud au Mexique ainsi qu'à sa proposition de reprise de la plus grande aciérie d'Europe, ILVA, en Italie.

Priorité au désendettement

ArcelorMittal a par ailleurs annoncé la reprise du versement d'un dividende, fixé pour cette année à 0,1 dollar par action mais qui pourrait augmenter par la suite si le groupe atteint ses objectifs de désendettement.

"La société va continuer d'accorder une priorité au désendettement et considère 6 milliards de dollars comme un niveau de dette nette approprié pour soutenir des ratios 'investment grade' même au plus bas du cycle", a précisé ArcelorMittal. A fin décembre, la dette nette du groupe s'élevait à 10,1 milliards de dollars, contre 11,1 milliards de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice net de l'exercice écoulé s'est élevé à 4,57 milliards de dollars, contre 1,78 milliard de dollars en 2016. Le résultat opérationnel de l'exercice est ressorti à 5,43 milliards de dollars, contre 4,16 milliards de dollars l'année précédente. Le chiffre d'affaires de l'aciériste européen a progressé de 20,9%, à 68,68 milliards de dollars, tandis que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est étoffé de 34,4%, à 8,41 milliards de dollars.

"La combinaison de l'amélioration des facteurs fondamentaux du marché et de la concrétisation de nos objectifs stratégiques a contribué au succès de l'année écoulée pour la société", a souligné dans un communiqué Lakshmi Mittal.

En moyenne, les analystes anticipaient un chiffre d'affaires annuel de 55,17 milliards de dollars, un Ebitda de 6,75 milliards de dollars et un résultat opérationnel de 4,5 milliards de dollars, d'après FactSet. La prévision du consensus concernant le résultat net s'établissait à 3,29 milliards de dollars.

"Tous les résultats sont au-dessus des attentes, à l'exception du dividende de 0,10 dollar", alors que le consensus tablait sur 0,26 dollar, ont commenté les analystes d'Invest Securities. Le titre cède 1,5%, à 29,12 euros, à la mi-journée.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ARCELORMITTAL :

http://corporate.arcelormittal.com/news-and-media/press-releases/2017