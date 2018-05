ArcelorMittal se montre confiant pour 2018 après une hausse de ses résultats au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal (MT.FR) s'est montré confiant pour 2018 vendredi après avoir enregistré une hausse de ses résultats au premier trimestre dans un contexte de reprise économique mondiale et de baisse des surcapacités de production d'acier.

"L'amélioration des dynamiques mondiales du marché sidérurgique s'est poursuivie en 2018, soutenant la performance financière encourageante du premier trimestre", a déclaré le PDG du groupe, Lakshmi Mittal, cité dans un communiqué.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le sidérurgiste a dégagé un résultat net part du groupe de 1,19 milliard de dollars, contre 1 milliard de dollars sur la même période un an plus tôt.

Son chiffre d'affaires est ressorti à 19,19 milliards de dollars, contre 16,09 milliards d'euros au premier trimestre 2017, tandis que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a atteint 2,51 milliards de dollars, contre 2,23 milliards de dollars un an plus tôt.

Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice net de 1,01 milliard de dollars au premier trimestre, un Ebitda de 2,34 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 18,61 milliards de dollars.

ArcelorMittal attribue principalement la hausse de 12,6% de l'Ebitda à "une hausse des prix de vente moyens de l'acier (+8,2%) et des prix de marché du minerai de fer (+13,6%)".

Les expéditions d'acier au premier trimestre ont progressé de 1,4% sur un an, à 21,3 millions de tonnes.

Les expéditions de minerai de fer ont progressé de 3,6% sur un an, à 13,8 millions de tonnes, dont 9,1 millions de tonnes expédiées au prix de marché, soit une hausse de 5,5% par rapport au premier trimestre 2017, a précisé le groupe.

La dette financière totale du groupe s'élevait à 13,4 milliards de dollars au 31 mars. L'augmentation de la dette nette à 11,1 milliards de dollars au 31 mars, par rapport aux 10,1 milliards de dollars affichés au 31 décembre 2017, est due à un investissement en besoin en fonds de roulement (1,9 milliard de dolllars), à des rachats d'actions proprtes (0,2 milliard de dollars) et à des effets de change (0,2 milliard de dollars), a expliqué ArcelorMittal. La dette nette a diminué de 1 milliard de dollars par rapport au 31 mars 2017.

"Les perspectives pour 2018 se sont renforcées depuis le début de l'année, du fait d'une hausse de la demande couplée au programme de réforme des capacités de production chinoises entraînant une hausse des taux d'utilisation des capacités de production et des marges mondiales d'acier positives", a déclaré Lakshmi Mittal.

"Dans ce contexte d'amélioration, nous continuons d'axer nos efforts sur l'amélioration structurelle - par la réalisation de notre plan stratégique Action 2020 - et en investissant de façon ciblée et disciplinée dans des opportunités qui contribueront à générer un rendement plus élevé à l'avenir", a poursuivi le dirigeant.

Le groupe industriel n'a pas fourni de prévisions chiffrées pour 2018. Au début de l'année, le premier sidérurgiste mondial tablait sur une progression de 1,5% à 2,5% de la demande mondiale d'acier en 2018, en dépit d'une stagnation en Chine.

Le groupe a obtenu lundi le feu vert de la Commission européenne en vue du rachat du sidérurgiste italien Ilva pour 1,8 milliard d'euros, en échange de la cession d'un ensemble d'usines en Europe de l'Est, en Italie et au Benelux. Il prévoit en outre d'investir 2,4 milliards d'euros dans la modernisation de l'aciérie d'Ilva à Tarente, l'une des plus grosses d'Europe et aussi l'une des plus polluantes.

Suite à cet aval, ArcelorMittal s'attend à finaliser cette acquisition à la fin du deuxième trimestre de cette année, a précisé Lakshmi Mittal vendredi.

L'assemblée générale des actionnaires d'ArcelorMittal a approuvé mercredi le versement d'un dividende de 0,1 dollar par action au titre de l'exercice écoulé.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

(François Schott a contribué à cet article)

