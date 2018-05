Natixis compense le recul de la BFI au T1 avec la gestion d'actifs

PARIS, 17 mai (Reuters) - Natixis a fait état jeudi d'une hausse de 15% de son bénéfice net au premier trimestre, les activités de la banque dans la gestion d'actifs et les services financiers spécialisés ayant permis de compenser la contraction des revenus dans les activités de marché.

La filiale cotée du groupe bancaire mutualiste BPCE indique dans un communiqué que son résultat net a atteint sur les trois premiers mois de l'année 323 millions d'euros contre 280 millions un an plus tôt.

Sur la période, son produit net bancaire a progressé de 3% à 2,4 milliards d'euros.

Bien qu'en hausse sur le trimestre, le résultat net de Natixis ressort toutefois sous les attentes du marché en raison notamment des charges plus élevées qu'anticipé.

Selon le consensus réalisé par Inquiry Financial pour Reuters, les analystes attendaient en moyenne un bénéfice net de 360 millions d'euros.

Dans les activités de banque de financement et d'investissement, les revenus de Natixis ont reculé de 3% entre janvier et mars. Ils sont en revanche en hausse de 10% dans la gestion d'actifs et de fortune et de 5% dans les services financiers spécialisés.

"Ces résultats sont parfaitement conformes aux ambitions du nouveau plan New Dimension", souligne Laurent Mignon, le directeur général de Natixis, qui prendra le 1er juin la présidence du directoire de BPCE en remplacement de François Pérol.

Laurent Mignon sera remplacé à la tête de Natixis par François Riahi, actuellement directeur général de BPCE en charge des finances, de la stratégie et des affaires juridiques. (Matthieu Protard et Maya Nikolaeva, édité par Jean-Michel Bélot)