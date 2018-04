Essilor confirme ses objectifs malgré un 1er trimestre lesté par les devises

(Actualisation: déclarations du directeur général délégué, précisions sur l'activité et le processus d'homologation de la fusion avec Luxottica)

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- Le fabricant de verres correcteurs et d'instruments d'optique Essilor International a confirmé vendredi ses objectifs pour 2018 après avoir publié un chiffre d'affaires pour le premier trimestre lesté par des effets de change et une base de comparaison défavorables.

L'opticien a réalisé un chiffre d'affaires de 1,83 milliard d'euros au cours des trois premier mois de 2018, en baisse de 5,8% en données publiées mais en hausse de 3,2% à changes et périmètre constants, ce qu'Essilor désigne comme base homogène. Le chiffre d'affaires du premier trimestre a souffert d'un effet de change négatif de 9,6%, a précisé le groupe dans un communiqué.

"Fort d'un début d'année solide, soutenu notamment par de bonnes performances dans les domaines du solaire et de l'e-commerce, le déploiement des nouveaux produits qui devrait s'amplifier dans les mois à venir nous rend confiants dans l'atteinte de nos objectifs annuels", a déclaré le PDG d'Essilor, Hubert Sagnières, cité dans le communiqué.

Les effets de change devraient diminuer au second semestre

Le groupe s'attend de plus à ce que les effets négatifs des taux de change s'atténuent au second semestre, a précisé le directeur général délégué du groupe, Laurent Vacherot, lors d'une conférence téléphoniques avec des analystes.

L'activité au premier trimestre a également souffert des conditions météorologiques difficiles en Europe et aux Etats-Unis. L'activité dans la région Amérique latine a elle été pénalisée par les fêtes de Pâques, qui ont eu lieu en mars cette année contre avril l'année dernière.

La division verres et matériel optique a enregistré une baisse de 5,7% en données publiées mais une croissance de 2,9% en base homogène de son chiffre d'affaires, à 1,59 milliard d'euros, malgré une hausse à deux chiffres des ventes en lignes, les revenus en Amérique du nord souffrant particulièrement des effets de change défavorables, de -13,4% sur cette seule région.

La division sunglasses & readers a accusé un recul de 5,8% de ses ventes en données publiées et une hausse de 6,6% en base homogène, à 190 millions d'euros. La division équipement a reculé de 12,5% en données publiées et de 3,1% en base homogène, à 43 millions d'euros, en raison notamment d'une base de comparaison élevée.

Pour 2018, Essilor a confirmé s'attendre à une croissance du chiffre d'affaires en base homogène autour de 4% et une contribution de l'activité supérieure ou égale à 18,3% du chiffre d'affaires.

La fusion avec Luxottica dans le dernière ligne droite

Essilor a également rappelé que le projet de rapprochement avec l'italien Luxottica devait être finalisé dans la première partie de 2018 après obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires. Début mars, la Commission européenne a autorisé la fusion entre Essilor et le lunettier. La fusion d'Essilor et Luxottica pourrait donner naissance au leader mondial intégré de l'optique, avec un chiffre d'affaires annuel de quelque 16 milliards d'euros et une capitalisation boursière de près de 50 milliards d'euros.

L'opération a également reçu l'aval des autorités aux Etats-Unis, au Brésil et à Singapour. Lors de la conférence téléphonique, Laurent Vacherot a précisé qu'elle n'attend plus que l'approbation de la Chine et de la Turquie.

