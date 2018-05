Société Générale : Lorenzo Bini Smaghi renommé président

24/05/2018 | 08:53

Société Générale indique qu'à l'issue de son assemblée générale mixte des actionnaires du 23 mai, le conseil d'administration, à l'unanimité, a renommé Lorenzo Bini Smaghi président du conseil d'administration.



A la suite du renouvellement et des nominations d'administrateurs, le conseil est composé de 14 membres dont deux administrateurs élus par les salariés en mars 2018 pour trois ans, et 42,9% de ses membres sont des femmes.



Toutes les résolutions proposées par le conseil ont été adoptées par l'assemblée générale, notamment le dividende par action fixé à 2,20 euros. Il sera détaché le 30 mai et mis en paiement à compter du 1er juin.



