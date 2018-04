FACEBOOK : Mark Zuckerberg témoignera devant des commissions du Congrès

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Conséquence de l’affaire Cambridge Analytica, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg , témoignera aujourd’hui et demain devant des commissions du Congrès sur l’utilisation et la protection des données personnelles. Le plus important réseau social mondial doit se défendre alors qu’il est confronté à des appels à un durcissement de la réglementation.Facebook est sous le feu des critiques depuis la révélation à la mi-mars que la firme d'analyse de données, Cambridge Analytica, qui travaillait pour la campagne de Donald Trump, avait eu accès sans leur consentement aux données de plus de 50 millions d'utilisateurs.