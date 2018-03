Facebook-Une commission du Congrès veut auditionner Zuckerberg

WASHINGTON, 23 mars (Reuters) - Une commission du Congrès américain a officiellement demandé vendredi à auditionner Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, afin qu'il explique comment la société Cambridge Analytica a pu collecter des informations relatives à 50 millions d'utilisateurs du réseau social.

Facebook est dans le collimateur des autorités de régulation américaines et britanniques, depuis que le groupe a admis lundi que le cabinet d'analyses londonien travaillant pour la campagne électorale de Donald Trump en 2016 avait pu avoir accès à ces données.

Le titre, qui reculait de près de 2% en Bourse de New York vers 17h45 GMT, s'achemine vers une perte de 12% depuis le début de la semaine.

"Cette audition se penchera sur la collecte et la vente de données personnelles de plus de 50 millions d'utilisateurs de Facebook, potentiellement à leur insu ou sans leur consentement, et en violation de la politique de Facebook", expliquent le républicain Greg Walden, qui préside la commission, et le démocrate Frank Pallone, dans le courrier adressé à Facebook.

Cette commission n'a pas précisé quand elle souhaitait auditionner Mark Zuckerberg mais elle ne devrait toutefois pas avoir lieu avant le retour des parlementaires d'une vacance de deux semaines.

Un porte-parole de Facebook a confirmé que le groupe avait reçu cette demande mais n'a pas indiqué si Mark Zuckerberg y répondrait favorablement. (David Shepardson Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALPHABET -0.52% 1048.35 3.85% FACEBOOK -1.88% 161.94 -6.56% SNAP INC -0.66% 16.465 13.42% TESLA -1.09% 305.805 -0.72%