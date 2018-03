L'actualité en bref - jeudi 22 mars

Paris (AFP) --A LA UNE

Cheminots et fonctionnaires convergent dans la rue contre les réformes du gouvernement

PARIS - Un trafic SNCF "très perturbé", des vols annulés, des écoles fermées: fonctionnaires et cheminots mèneront jeudi une première charge contre les projets de réforme du gouvernement, pour un service public de qualité et la défense de leur statut.

A ces enjeux communs s'ajoutent des revendications propres. Sept syndicats (sur neuf) de la fonction publique mobilisés (CGT, FO, FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC), premiers à appeler à cette journée de grève, réclament notamment une hausse de leur pouvoir d'achat. Les cheminots, qui ont choisi le même jour pour défiler, défendent eux l'avenir du rail.

Leur "combat commun pour l'intérêt général" se traduira à Paris par des retrouvailles place de la Bastille, où convergeront deux cortèges: celui des cheminots, partant de gare de l'Est, et celui des fonctionnaires au départ de Bercy.

En régions, les syndicats du secteur public prévoient environ 180 manifestations et rassemblements. Des cheminots grossiront les rangs.

Pour défendre le "service public" ferroviaire, une douzaine de partis de gauche - d'EELV au NPA en passant par le PCF et La France insoumise - défileront aux côtés des cheminots. Mais aussi Florian Philippot (ex-FN).

Face à ce qui constitue un premier test social d'envergure, le gouvernement affiche sa "très grande détermination à poursuivre les transformations" de la France.

Sarkozy mis en examen dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen

NANTERRE - "Coup de tonnerre" dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007: après plus de 24 heures de garde à vue, l'ancien chef de l'Etat a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Nicolas Sarkozy, qui nie les faits qui lui sont reprochés, a été mis en examen pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de fonds publics libyens" et placé sous contrôle judiciaire, a précisé une source judiciaire à l'AFP.

L'ancien président, qui fut l'un des artisans de la chute du dictateur Mouammar Kadhafi, tué en 2011 par les rebelles libyens, avait été placé en garde à vue mardi matin dans les locaux de l'office anticorruption (Oclciff) à Nanterre, près de Paris.

Le poseur de bombes du Texas se suicide, la police évoque une "confession"

AUSTIN - La police a annoncé mercredi soir avoir retrouvé une apparente "confession" de l'homme soupçonné d'être l'auteur de la série d'attentats au colis piégé au Texas, qui s'est donné la mort en début de journée alors qu'il allait être arrêté et dont les motivations ne sont toujours pas clairement établies.

L'homme, identifié par les autorités comme Mark Anthony Conditt et âgé de 23 ans, aurait fabriqué au moins cinq bombes artisanales qui ont fait deux morts et plusieurs blessés en trois semaines à Austin et dans sa région.

Le patron de Facebook s'excuse et reconnaît des "erreurs"

SAN FRANCISCO - Sortant d'un long silence, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est enfin dit "désolé" et reconnu des "erreurs" après des jours de polémique autour de l'utilisation indue de données personnelles de millions d'utilisateurs par la firme britannique Cambridge Analytica.

"Cela a constitué un abus de confiance très important et je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé. Notre responsabilité est de faire en sorte que cela ne se reproduise pas", a déclaré le responsable dans une interview mercredi soir sur la chaîne CNN, formulant enfin des excuses très attendues.

Mark Zuckerberg a également indiqué qu'il "serait heureux" de venir témoigner devant le Congrès américain.

Le Royaume-Uni commémore l'attentat perpétré près du parlement de Londres

LONDRES - Le Royaume-Uni commémore jeudi l'attentat perpétré le 22 mars 2017 près du Parlement londonien, la première d'une série d'attaques jihadistes qui allaient faire 35 morts et des dizaines de blessés en l'espace de six mois dans le pays.

Ce jour-là, en plein coeur de la capitale britannique, un homme fonce dans la foule avec son véhicule sur le pont de Westminster, qui enjambe la Tamise face à Big Ben, avant de poignarder mortellement un policier devant le Parlement.

L'attaque fait cinq morts. Son auteur, Khalid Masood, un citoyen britannique de 52 ans converti à l'islam, est abattu par la police. L'attentat est revendiqué par le groupe Etat islamique, mais Scotland Yard déclare ne pas avoir "trouvé de preuve d'une association" avec l'EI.

EN BREF

- Plus de 10.000 personnes succombent chaque année en France à une mauvaise utilisation de médicaments, alors qu'au moins la moitié de ces morts sont évitables, a affirmé jeudi un collectif de professionnels de la santé.

- Theresa May va tenter jeudi d'obtenir un appui unanime de ses partenaires européens pour condamner le rôle attribué à Moscou dans l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Grande-Bretagne. Mais la partie s'annonce difficile pour la Première ministre britannique.

- Mis en cause dans le scandale de corruption autour du géant brésilien Odebrecht, le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski a démissionné mercredi, mais le Parlement pourrait lui réserver une dernière humiliation: les députés, qui doivent débattre jeudi de son cas, pourraient refuser sa démission et le destituer malgré tout.

- Un légionnaire français déployé en Irak est mort mercredi à Bagdad à la suite d'une chute accidentelle, a annoncé l'état-major des armées sur son compte Facebook. Membre du 2e régiment étranger d'infanterie, le caporal Bogusz Pochylski, 31 ans, participait à la formation des soldats des unités antiterroristes irakiennes.

- Washington et l'Union européenne se sont donné un peu de champ mercredi dans le conflit sur les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium en annonçant qu'ils s'efforçaient de trouver une solution "acceptable" pour les deux parties dans les plus brefs délais.

- Foot féminin : Montpellier a sérieusement compromis ses chances de qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions dames en s'inclinant mercredi à la Mosson face aux Anglaises de Chelsea (0-2) lors du quart de finale aller.