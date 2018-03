Vision Fund (Softbank) crée le N°1 mondial de l'énergie solaire

La capacité de production de ce groupe devrait représenter jusqu'à 200 gigawatts d'ici 2030, a indiqué mardi à la presse Masayoshi Son lors d'une conférence à New York. Elle s'ajoutera aux capacités mondiales d'énergie solaire de quelque 400 GW. A titre de comparaison, la puissance du parc nucléaire mondial s'établissait à environ 390 GW fin 2016.

La première phase du projet de construction d'une capacité de 7,2 GW coûtera cinq milliards de dollars (quatre milliards d'euros). Vision Fund y contribuera à hauteur d'un milliard de dollars, le reste provenant d'autres financements.

L'investissement total pour la génération de 200 GW, comprenant notamment les panneaux solaires, les accumulateurs, et la construction de l'usine de panneaux solaires, représentera environ 200 milliards de dollars, a ajouté Masayoshi Son.

En mai dernier, SoftBank a annoncé avoir levé plus de 93 milliards de dollars pour Vision Fund, le fonds de capital-investissement le plus important au monde, lancé notamment avec la contribution du fonds souverain saoudien, Apple et Hon Hai Precision Industry (Foxconn).

(David French, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Juliette Rouillon)