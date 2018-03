Euronext : adopte les recommandations de la TCFD

L'opérateur boursier européen Euronext a annoncé jeudi avoir adopté les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD).Dans un communiqué, Euronext ajoute s'être engagé à favoriser davantage de transparence sur les risques et opportunités liés au climat sur les marchés financiers.La signature des recommandations a eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture de la Bourse de Bruxelles, en présence de Michael Bloomberg Le groupe de travail, dirigé par Michael Bloomberg et créé par le Conseil de stabilité financière, a élaboré des recommandations volontaires relatives aux informatiques liées au climat que les entreprises et organisations devraient communiquer pour aider les investisseurs, prêteurs et autres acteurs à prendre des décisions financières judicieuses.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.