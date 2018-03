L'association de Bloomberg va financer la mobilisation du 24/03 contre les violences par armes à feu

NEW YORK, 2 mars (Reuters) - L'association américaine Everytown for Gun Safety qui milite pour le contrôle des armes à feu aux Etats-Unis a annoncé vendredi qu'elle verserait jusqu'à 2,5 millions de dollars pour l'organisation de rassemblements prévus le 24 mars contre l'insécurité en milieu scolaire.

Ce jour-là, Washington accueillera une Marche pour nos vies visant à presser les élus du Congrès à revoir la législation sur les armes à feu afin de rendre les écoles plus sûres.

Cette manifestation, initiée par des lycéens et des étudiants, est une réponse à la tuerie du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, où 14 élèves et trois professeurs ont été tués le 14 février dernier.

Selon les organisateurs, des manifestations sont prévues le même jour dans plus de 300 autres villes, aux Etats-Unis comme à l'étranger.

L'association Everytown for Gun Safety, créée par le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg après la tuerie de 2012 dans l'école élémentaire Sandy Hook de Newtown, dans le Connecticut, versera 5.000 dollars pour l'organisation de chacune de ces marches, dans une limite de 500 rassemblements.

"Les lycéens sont en train d'écrire l'Histoire en réclamant que nos responsables élus les protègent", explique le président de l'association, John Feinblatt, dans un communiqué. (Jonathan Allen Henri-Pierre André pour le service français)