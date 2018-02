Rusal-Prokhorov vend ses 6% à un consortium méné par Vekselberg

19 février (Reuters) - L'homme d'affaires Mikhail Prokhorov va céder sa participation de 6% dans le capital du géant de l'aluminium Rusal à un consortium d'investisseurs mené par le milliardaire Viktor Vekselberg et ses partenaires, a annoncé lundi le consortium.

Cette cession boucle un chapitre de l'histoire du deuxième producteur mondial d'aluminium. L'acquisition par Mikhail Prokhorov d'une part du capital de Rusal avait déclenché une bataille de longue haleine pour le contrôle du géant minier Norilsk Nickel il y a dix ans.

Le consortium a indiqué dans un communiqué, sans plus de détails, qu'à l'issue de l'opération, Viktor Vekselberg et ses partenaires auraient 26,5% de Rusal, société cotée à Hong Kong.

La valorisation boursière de Rusal s'élève à près de neuf milliards d'euros, selon les données de Thomson Reuters Eikon.

Onexim group, qui gère les actifs de Mikhail Prokhorov, et En+ Group, société contrôlée par l'homme d'affaires russe Oleg Deripaska qui possède 48% de Rusal, ont refusé de commenter. Rusal et la principale holding de Viktor Vekselberg, Renova, n'ont pas non plus fait de commentaire dans l'immédiat.

Cette cession ramène à zéro la participation de Prokhorov dans Rusal. (Polina Devitt, Juliette Rouillon pour le service français)