LAFARGEHOLCIM : les actionnaires valident toutes les résolutions

Les actionnaires de LafargeHolcim qui ont participé aujourd’hui à l’Assemblée générale annuelle ordinaire du Groupe ont approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d’administration. 743 actionnaires représentant 64,17 % du capital social de l’entreprise étaient présents à cette Assemblée. Ils ont notamment validé la distribution d'un dividende de 2 francs suisses par action nominative prélevée sur les primes. Le paiement aura lieu le 16 mai 2018.De plus, une large majorité d'actionnaires ont confirmé Beat Hess comme Président du Conseil d'administration. Tous les autres membres du Conseil ont été confirmés avec une claire majorité, à l'exception de Thomas Schmidheiny et de Bertrand Collomb qui ne se sont pas représentés, après avoir servi le groupe pendant plus de 40 ans à divers postes de direction.Le Conseil d'administration est aujourd'hui composé de Beat Hess (Président), Paul Desmarais Jr., Oscar Fanjul, Patrick Kron, Gérard Lamarche, Adrian Loader, Jürg Oleas, Nassef Sawiris , Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen et Dieter Spälti. Comme précédemment annoncé, le Conseil d'administration a nommé Thomas Schmidheiny Président d'honneur.Afin de renforcer la gouvernance d'entreprise, le Conseil d'administration de LafargeHolcim a décidé que ses différents Comités ne seraient dorénavant pas présidés par des représentants des grands actionnaires. Par conséquent, Gérard Lamarche, précédemment Président du Comité financier et d'Audit, et Nassef Sawiris , Président du Comité des nominations, rémunérations et de gouvernance, ont quitté leurs fonctions. Ils demeurent membres de ces comités, qui seront présidés par Patrick Kron (Comité financier et d'Audit) et Oscar Fanjul (Comité des nominations, rémunérations et de gouvernance).