Mondelez: Peltz quitte le conseil, son fonds Trian reste présent

Le fondateur et directeur général de Trian se retirera en mars afin de s'accorder plus de temps aux autres conseils d'administration où il siège. Il sera remplacé par le président de Trian, Peter May.

Le départ de Nelson Peltz intervient deux mois après qu'il eut obtenu un siège au conseil de Procter & Gamble bien qu'il ait perdu de justesse la bataille contre la direction du géant des produits de grande consommation.

L'action Mondelez a pris 20% depuis qu'il siège au conseil.

Il a été nommé administrateur de Mondelez à la suite d'un compromis par lequel il avait mis fin à sa campagne en faveur d'un rachat de la société par PepsiCo. Son fonds détient une participation de près de 3% dans le capital de Mondelez.

Mondelez a fait état le mois dernier d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, grâce à une demande soutenue pour ses chocolats Cadbury et ses biscuits Oreo en Europe.

Le titre recule de 0,79% vers 16h05 GMT.

(Siddharth Cavale et Sangameswaran S à Bangalore, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)