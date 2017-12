PROCTER & GAMBLE : le patron du fonds Trian fait bel et bien son entrée au Conseil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2017 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Procter & Gamble (P&G) a fait savoir que Nelson Peltz , patron du fonds activiste Trian, a été nommé à son Conseil d'administration, à partir du 1er mars prochain. Le 16 novembre, P&G avait indiqué que les résultats provisoires des votes des actionnaires réunis en assemblée générale avaient abouti à cette élection. Nelson Peltz recommande une stratégie "disruptive" susceptible de créer de la valeur pour l'actionnaire. Il déplore la faiblesse de la rémunération des actionnaires de P&G - inférieure de moitié à celle de ses homologues - et identifie plusieurs raisons à cela : la perte de parts de marché au cours des cinq dernières années et une réduction insuffisante des coûts et de la "bureaucratie".Moins symbolique, P&G a annoncé la nomination au Conseil de Joseph Jimenez, CEO de Novartis.