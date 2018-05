THALES : Patrice Caine renouvelé en tant que PDG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thales a annoncé hier soir que l'assemblée générale mixte de ses actionnaires a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Elle a notamment approuvé les comptes de l’exercice 2017, la distribution d’un dividende de 1,75 euro par action (tenant compte d’un acompte déjà versé de 0,45 euro), mais également la rémunération ex post 2017 et la politique de rémunération du Président-directeur général.De plus, les propositions de ratification et de renouvellement d'administrateurs, ainsi que les délégations au Conseil d'administration en matière financière, ont aussi été approuvées.Par ailleurs, le Conseil d'administration a ensuite renouvelé Patrice Caine en qualité de Président-directeur général de Thales pour la durée de son nouveau mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2021. Il l'a également renouvelé comme Président du Comité stratégique & RSE du Conseil d'administration.