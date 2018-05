Thales confirme ses objectifs 2018 après la hausse de son chiffre d'affaires au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'électronique de défense et industrielle Thales (HO.FR) a confirmé jeudi ses objectifs financiers après avoir publié une hausse de son chiffre d'affaires et des prises de commandes au premier trimestre.

"Les prises de commandes et le chiffre d'affaires du premier trimestre sont en ligne avec les attentes. Dans ce contexte, le groupe maintient l'ensemble de ses objectifs", a précisé Thales dans un communiqué.

Sur les trois premiers mois de l'année, l'industriel a réalisé un chiffre d'affaires de 3,41 milliards d'euros, en hausse de 4,1% en données publiées et de 7,2% à périmètre et taux de changes constants par rapport au premier trimestre 2017.

La division "Aérospatial" a vu son chiffre d'affaires baisser de 3,5% en données publiées et de 0,3% en organique, à 1,29 milliard d'euros, du fait d'une base de comparaison élevée. Ce repli a été compensé notamment par la hausse de l'activité "Défense et Sécurité", en croissance de 6,7% en données publiées et de 9,5% en organique, à 1,73 milliard d'euros. Le segment "Transport" a enregistré un bond de 24,4% en données publiées et de 29,3% à périmètre et taux de change constants de son chiffre d'affaires, à 386 millions d'euros.

Thales a par ailleurs fait état d'une hausse de ses prises de commandes de 34% en données publiées et 39% à périmètre et taux de change constants à 3,03 milliards d'euros au premier trimestre, la forte croissance des commandes dans les secteurs "Défense et Sécurité" et "Transport" compensant largement le repli des commandes dans l'aérospatial.

"Thales démarre 2018 sur une dynamique solide. A 7,2%, la croissance organique du chiffre d'affaires est en avance sur l'objectif annuel", a commenté le président-directeur général du groupe, Patrice Caine, cité dans un communiqué.

"Les prises de commandes se situent à un très bon niveau, bénéficiant de l'enregistrement du projet majeur de modernisation du contrôle aérien en Australie", a poursuivi Patrice Caine.

Le consensus des analystes établis par FactSet tablait sur un chiffre d'affaires de 3,26 milliards d'euros et une croissance et des prises de commandes de 3,08 milliards d'euros.

Le groupe a confirmé viser pour 2018 une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4 à 5%, des prises de commandes de l'ordre de 15,5 milliards d'euros, et un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 1,62 et 1,66 milliard d'euros sur la base du périmètre et des taux de change de février, soit une hausse de 19% à 22%.

Thales a aussi précisé que les dépenses de R&D autofinancées devraient progresser d'environ 10% par rapport à 2017.

Les perspectives financières ne prennent pas en compte le projet d'acquisition de Gemalto, a prévenu Thales, qui prévoit de faire "un point sur sa stratégie et fixera des objectifs financiers à moyen terme lors d'une journée investisseurs qui se tiendra le 6 juin 2018".

Le groupe n'a pas communiqué de détails supplémentaires sur le rachat du fabricant de cartes à puce, une opération annoncée en décembre dernier pour un montant de 4,8 milliards d'euros.

Les deux groupes entendent créer un leader mondial de la sécurité numérique. Thales apportera dans cette optique ses actifs numériques à Gemalto. Thales a officiellement lancé son offre publique d'achat amicale sur le fabricant de cartes à puce le 27 mars dernier. La finalisation de l'opération devrait intervenir au second semestre 2018.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

(Julien Marion a contribué à cet article)

COMMUNIQUES FINANCIERS DE THALES :

http://www.thalesgroup.com/fr/homepage/worldwide/investisseurs

Agefi-Dow Jones The financial newswire