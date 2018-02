Saint-Gobain a accéléré en 2017, pense encore progresser en 2018

(Actualisé avec conférence téléphonique)

PARIS, 22 février (Reuters) - Saint-Gobain a annoncé jeudi des résultats annuels en forte hausse à la faveur de l'accélération de la croissance économique en 2017, notamment en France, et vise une nouvelle progression de son résultat d'exploitation cette année avec la poursuite de l'amélioration sur ses principaux marchés.

Le numéro un mondial de la production, transformation et distribution de matériaux de construction, dont les résultats ressortent au-dessus du consensus compilé par Inquiry Financial pour Reuters, a fait état d'une croissance organique de 4,7%, soutenue à la fois par les volumes et les prix, et d'une hausse de 7,5% de son résultat d'exploitation à 3,028 milliards d'euros (consensus 3,0 milliards), avec une marge portée à 7,4% contre 7,2% en 2016.

Le chiffre d'affaires s'est établi en hausse de 4,4% à 40,81 milliards d'euros (consensus 40,639 milliards). L'impact de change, avec la dépréciation notamment de la livre sterling et du dollar, s'est cependant fait sentir à hauteur de -1,2% sur l’année.

L’activité en France a confirmé sa reprise avec des taux de croissance interne "parmi les plus élevés de ces dix dernières années", s'est félicité le PDG Pierre-André de Chalendar au cours d'une téléconférence de presse.

A la faveur du dynamisme de la construction neuve et d'une amélioration du marché de la rénovation, la croissance interne est ressortie à 3,5% en France, dont 4,8% au second semestre.

La Fédération française du bâtiment (FFB) s'attend cependant à un ralentissement de la croissance dans le secteur cette année.

"Pour 2018, nous pensons continuer à bénéficier d’un contexte économique bien orienté. Nous poursuivrons la mise en oeuvre des différentes composantes de notre stratégie et nous visons une nouvelle progression du résultat d’exploitation à structure et taux de change comparables", a déclaré le PDG de Saint-Gobain.

PRIORITÉ À LA HAUSSE DES PRIX DE VENTE

Le groupe, qui s'est donné pour priorité d'augmenter ses prix de vente alors que l'inflation repart, a fait état d'une dynamique positive des prix de vente en 2017 (+2,0%), avec une accélération au second semestre (+2,3%, et +2,7% au quatrième trimestre).

"La première priorité de 2018 sera l'augmentation des prix de vente", a réaffirmé son PDG aux journalistes.

La maîtrise des coûts, autre priorité, a dépassé les objectifs du groupe avec 290 millions d’euros économisés l'an dernier.

Pierre-André de Chalendar, interrogé sur la prise de contrôle du groupe suisse de chimie Sika, s'est dit toujours confiant de pouvoir mener à bien ce projet.

"L'alignement stratégique (de la direction de Saint-Gobain, NDLR) avec la famille Burkard est totale dans le dossier Sika", a-t-il dit.

Les Burkard ont signé avec Saint-Gobain la cession du contrôle de Sika fin 2014, pour 2,3 milliards d'euros, un accord que la direction et plusieurs actionnaires contestent et qui a tourné à l'imbroglio juridique.

En matière d'acquisitions, Saint-Gobain a dit être en avance sur son plan de marche stratégique avec 28 rachats de sociétés de taille petite et moyenne pour 641 millions d'euros en 2017.

Saint-Gobain propose un dividende de 1,30 euro au titre de 2017, contre 1,26 euro pour 2016.

En Bourse, l'action Saint-Gobain a clôturé jeudi à 44,095 euros avant la publication des résultats, faisant ressortir une capitalisation boursière de 24,41 milliards. Le titre cède 4,1% depuis le début janvier, sous-performant ainsi l'indice STOXX des valeurs européennes des matériaux de construction (-2,1%), après un gain de 3,9% l'an dernier.

Le cimentier Vicat a publié cette semaine des résultats annuels marqués notamment par un redressement plus prononcé que prévu de l'activité en France. Son concurrent allemand HeidelbergCement a tablé de son côté sur une progression de l'activité dans la construction avec la poursuite attendue de la croissance économique en Europe.

Le communiqué : http://bit.ly/2F15Cqw

(Dominique Rodriguez)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HEIDELBERGCEMENT -1.34% 82.68 -7.15% SAINT-GOBAIN -0.62% 44.095 -3.50% SIKA -0.96% 7775 1.42% VICAT 0.00% 67.65 2.83%