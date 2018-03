PSA propose le renouvellement du mandat de Louis Gallois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil de Surveillance de PSA a décide de proposer le renouvellement du mandat de Louis Gallois. Par ailleurs, devraient également être renouvelés Marie-Hélène Peugeot Roncoroni (EPF), Robert Peugeot (FFP), Anne Guerin (BPIFrance Participations), Liu Weidong (Dongfeng Motors) et An Tiecheng. Les propositions de renouvellement de mandats, et les ratifications de ces cooptations, seront soumises au vote de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 24 avril 2018.