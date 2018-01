ORANGE : les cadres supérieurs réaffirment leur confiance à Richard et la présomption d'innocence

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'association des cadres supérieurs et dirigeants (ACSED) d'Orange réaffirme dans un communiqué "sa confiance et son soutien à Stéphane Richard pour le renouvellement de son mandat" de PDG."Avec les bons résultats du plan Essentiels 2020, le dernier baromètre social qui confirme l'attachement et la confiance des salariés dans la stratégie du Groupe, la diversification engagée dans plusieurs domaines : la banque, l'innovation (Internet des objets, Intelligence Artificielle, Start-up, Contenus), la cybersécurité… l'impératif de continuité est indispensable à la sauvegarde de la confiance à tous niveaux : salariés, clients, fournisseurs et actionnaires", indique l'ACSED.Par ailleurs, l'ACSED rappelle que la présomption d'innocence est un "des principes fondamentaux de notre droit et que les faits incriminés ne relèvent d'aucune mandature à Orange."