Renault confirme le départ de Thierry Desmarest du conseil d'administration

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault (RNO.FR) a confirmé mardi le départ de Thierry Desmarest de ses fonctions d'administrateur et de président du comité de stratégie internationale et industrielle.

"Thierry Desmarest, qui siège au sein du conseil d'administration du groupe Renault depuis avril 2008, et dont le mandat courrait jusqu'à 2020, a décidé de se démettre de son mandat d'administrateur et de ses fonctions de président du comité de stratégie internationale et industrielle", a indiqué le groupe dans un communiqué. Cette information avait été révélée lundi par le quotidien Les Echos.

Thierry Desmarest quitte son poste d'administrateur au moment où le PDG de Renault, Carlos Ghosn, brigue un nouveau mandat et où le groupe devrait nommer Thierry Bolloré numéro deux du groupe, avec le soutien de l'Etat.

Selon Renault, la décision de Thierry Desmarest, qui sera effective à l'issue du conseil d'administration du 15 février, a été "prise exclusivement au regard de considérations d'ordre personnel et d'âge, après concertation avec le président du conseil d'administration".

Alors que le départ de l'ancien PDG de Total est entouré de spéculations sur des divergences stratégiques chez Renault, "Thierry Desmarest tient à souligner sa pleine confiance dans les décisions stratégiques et de gouvernance du groupe Renault", affirme le communiqué du constructeur automobile.

