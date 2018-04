Resume de l'actualite a 16H00 GMT (27/04)

SEOUL - Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont engagés sur la voie de la réconciliation vendredi, promettant la "dénucléarisation complète" de la péninsule coréenne et l'établissement d'une paix "permanente" et "solide" entre leurs pays toujours techniquement en guerre depuis 65 ans.

A l'issue d'une rencontre historique dans le village de Panmunjom, où fut signé l'arrêt des hostilités en 1953, sur la ligne de démarcation entre les deux Etats, Moon et Kim ont publié un communiqué commun annonçant une série de mesures en vue d'une entente pacifique.

Cette étape dans le règlement du conflit coréen a été jugée "historique" par Donald Trump, qui devrait rencontrer à son tour Kim Jong-un fin mai ou début juin.

"Les deux dirigeants déclarent devant nos 80 millions d'habitants et devant le monde entier qu'il n'y aura plus de guerre dans la péninsule coréenne et qu'une nouvelle ère de paix a débuté", précise le communiqué.

La Corée du Sud et la Corée du Nord soulignent leur volonté de parvenir à une "dénucléarisation complète" de la péninsule après des années de tensions liées aux essais nucléaires et balistiques menés par Pyongyang.

---

BERLIN/WASHINGTON - Après le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel rend visite à son tour à Donald Trump ce soir à Washington, avec l'espoir d'obtenir des avancées sur les dossiers du commerce et de l'Iran.

Emmanuel Macron, qui a émis lors de sa visite d'Etat l'idée d'un "nouvel accord plus large" sur l'Iran, a déclaré avant de quitter Washington être incité à penser que Donald Trump sortirait de l'accord sur le programme nucléaire iranien.

Le président américain a donné aux signataires européens de l'accord de Vienne jusqu'au 12 mai pour "réparer les affreuses erreurs", selon lui, de ce texte, faute de quoi il refusera de prolonger l'assouplissement des sanctions américaines contre la République islamique.

---

GAZA - Un Palestinien a été tué par balles et près de 200 autres ont été blessés aujourd'hui le long de la limite entre la bande de Gaza et Israël, dans des tirs israéliens et des jets de gaz lacrymogènes, ont rapporté des médecins palestiniens.

Quelques heures plus tôt, le Haut-Commissaire de l'Onu pour les droits de l'homme, Zeid Ra'ad al Hussein, avait reproché à Israël un usage de la "force excessive" contre les manifestants ces dernières semaines.

Depuis le 30 mars dernier, date du lancement d'un mouvement de protestation palestinien qui réclame un droit au retour pour les réfugiés palestiniens de 1948 et leurs descendants, 39 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens le long de la clôture frontalière.

---

BRUXELLES/PARIS - Une opération européenne a été menée ces deux derniers jours contre le réseau de propagande en ligne de l'organisation Etat islamique dans plusieurs pays, dont la Belgique, la France et le Royaume-Uni, annonce aujourd'hui le parquet fédéral belge.

Cette opération a notamment visé l'"agence de presse" de l'EI, Amaq, précise le parquet fédéral belge.

Conduite par le parquet fédéral belge, l'opération a été coordonnée du siège d'Europol à La Haye, aux Pays-Bas, par l'unité chargée de traquer sur internet les contenus relevant de la propagande terroriste ou de l'extrémisme violent, l'European Union Internet Referral Unit.

Selon un communiqué d'Europol, les autorités canadiennes et américaines ont participé à cette action, avec celles des pays membres de l'Union européenne.

---

EREVAN - Le Premier ministre arménien par intérim, Karen Karapetian, a rejeté aujourd'hui la proposition du chef de file de l'opposition, Nikol Pachinian, d'organiser des négociations pour trouver une sortie à la crise politique dans le pays.

L'Arménie est le théâtre depuis deux semaines d'une contestation antigouvernementale qui a conduit à la démission du Premier ministre Serge Sarkissian, lundi. L'élection d'un nouveau chef du gouvernement par les députés doit avoir lieu le 1er mai tandis que des élections anticipées devraient être convoquées prochainement.

---

CONAKRY - Le ministre guinéen de la Justice, Cheick Sako, a déclaré aujourd'hui à Reuters que son pays allait coopérer avec les autorités françaises dans l'enquête sur les activités en Afrique du groupe Bolloré.

Vincent Bolloré a été mis en examen mercredi au terme de près de deux jours de garde à vue, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption pour l'obtention de concessions en Afrique. Le groupe Bolloré dément toute irrégularité.

---

PARIS - La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté aujourd'hui en conseil des ministres le projet de loi réformant la formation professionnelle, l'assurance chômage et l'apprentissage, et vanté un texte d'"émancipation sociale" et de "compétitivité".

Le texte, qui met à l'épreuve la notion de paritarisme, est le deuxième chantier social du quinquennat d'Emmanuel Macron après les ordonnances travail et avant la réforme des retraites annoncée pour l'an prochain.

Il vise à "bâtir une nouvelle société de compétences" et à "placer chacun dans le siège du conducteur de sa vie professionnelle, on en est loin aujourd'hui", a dit Muriel Pénicaud après le conseil des ministres.

Le texte simplifie et assouplit notamment le système de l'apprentissage pour développer cette voie particulièrement efficace d'accès à l'emploi. L'entrée en apprentissage pourra se faire jusqu'à 30 ans et toute l'année.

Le projet de loi "pour la liberté de choisir son avenir professionnel" sera présenté en commission à l'Assemblée nationale le 29 mai. Le gouvernement souhaite qu'il soit voté avant la fin de la session parlementaire cet été.

---

PARIS - Le trafic ferroviaire renoue avec les perturbations ce week-end en France avec notamment un TGV sur deux demain en raison d'un sixième épisode de grève de l'intersyndicale contre la réforme de la SNCF. La grève doit reprendre ce soir jusqu'à lundi 08h00.

Selon la direction de la SNCF, qui a présenté cet après-midi ses prévisions pour le 28 avril, le trafic s'améliore avec un taux de grévistes prévisionnel de 28%, en baisse par rapport aux épisodes précédents. Le taux de grévistes était de 48% au début du mouvement.

Dans le détail, la moitié des TGV circuleront, de même qu'un Intercités sur trois, trois Transilien sur cinq et deux TER sur cinq. Sur les lignes internationales, deux trains sur trois seront en service.

Franck Lacroix, directeur général TER, a annoncé de nouvelles mesures de dédommagement pour les usagers. Les abonnés d'avril des TER paieront leur abonnement moitié prix en juin, une mesure évaluée à "un peu plus de dix millions d'euros" pour l'entreprise publique.

---

PARIS - La croissance de l'économie française a ralenti un peu plus que prévu au premier trimestre de concert avec l'investissement des entreprises, mais les économistes y voient surtout une correction après la fin 2017 euphorique plutôt qu'une véritable rupture de rythme.

L'Insee a fait état d'une hausse de 0,3% du produit intérieur brut sur les trois premiers mois de l'année, là où les économistes attendaient 0,4%. Cette évolution est la plus faible depuis l'été 2016, juste avant l'accélération de la reprise d'après-crise, et fait suite à une croissance confirmée à 0,7% au quatrième trimestre 2017.

---

BRUXELLES - L'Union européenne s'est prononcée aujourd'hui pour l'interdiction de trois insecticides néonicotinoïdes, jugés responsables de la baisse du nombre d'abeilles et de bourdons constatée ces dernières années.

Il s'agit de l'imidaclopride, produit par l'allemand Bayer CropScience, du clothianidine de Takeda Chemical Industries et Bayer CropScience, ainsi que du thiaméthoxame du suisse Syngenta.

Ces insecticides seront interdits pour toutes les cultures en plein champ mais autorisés dans les serres, a précisé la Commission européenne dans un communiqué.

Une majorité qualifiée d'Etats membres - au moins 16 pays sur 28 représentant 65% de la population - a apporté son soutien à la proposition de la Commission européenne.