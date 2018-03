Vivendi : Oddo BHF reste acheteur et parie sur Bolloré

Oddo BHF confirme son conseil d'achat sur l'action Vivendi ce matin ainsi que son objectif de cours de 25 euros. Le bureau d'études s'attend notamment à 'une montée du groupe Bolloré au capital'.De la présentation des résultats du groupe Bolloré, les analystes retiennent notamment que son patron, Vincent Bolloré , a déclaré qu'un gearing de 45% lui semblait soutenable, que ses investissements allaient diminuer (en Afrique et dans les batteries) et que 'le titre Vivendi (dont Bolloré est le premier actionnaire avec 20,5% des parts, ndlr) lui semblait très décoté'.'Il en a conclu qu'il serait logique que le groupe Bolloré se renforce au capital de Vivendi dans le futur (horizon de temps non précisé). Ceci est en ligne avec notre scénario et renforce notre opinion 'achat' sur Vivendi', indique encore une note de recherche. D'autant que Vivendi pourrait aussi lancer des rachats d'actions qui relueront mécaniquement son premier actionnaire.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.