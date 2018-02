Kraft Heinz : Warren Buffett va quitter le board

Kraft Heinz a fait savoir en fin de semaine dernière que Warren Buffett ne briguera pas un nouveau mandat d'administrateur.Le magnat américain, âgé de 87 ans et 'boss' de Berkshire Hathaway, cèdera sa place au Belge Alexandre Van Damme, actionnaire du brasseur AB InBev. Warren Buffett a joué un rôle important dans l'histoire du groupe agroalimentaire, né de la fusion de Kraft Foods et de H.J Heinz en 2015. Il a notamment soutenu l'an passé l'offre non-sollicitée de Kraft Heinz et de l'investisseur 3G Capital sur Unilever, que le géant anglo-néerlandais avait rejetée.Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.