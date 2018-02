Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Jeudi 15 février 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berkshire Hathaway a encore accru sa participation dans Apple au quatrième trimestre, selon un document déposé auprès de la SEC. La société d'investissement de Warren Buffett possède désormais 165,3 millions d'actions, en hausse de 23% depuis fin septembre. L'accroissement de cette participation a été dévoilé à l'occasion de la publication du rapport 13F-HR auprès de la SEC.Applied Materials a dévoilé des résultats et des prévisions supérieurs au consensus. Au premier trimestre, clos fin janvier, le résultat net a chuté de 81% à 135 millions de dollars, soit 13 cents par action, en raison d'une charge de 1 milliard de dollars liée à la réforme fiscale américaine. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est établi à 1,06 dollar alors que les analystes s'attendaient à 8 cents par action de moins. La société a bénéficié de l'atteinte d'un chiffre d'affaires record de 4,20 milliards de dollars, en hausse de 28%.Avon Products a affiché un bénéfice net de 91,5 millions de dollars au quatrième trimestre, à comparer avec une perte nette de 10,7 millions un an plus tôt, soit 17 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le groupe de cosmétiques a enregistré un bénéfice par action de 12 cents. Le chiffre d'affaires trimestriel d'Avon Products, pour sa part, s'est stabilisé à 1,568 milliards de dollars. A changes constants, il a baissé de 2%. Le consensus FactSet était de 7 cents par action de bénéfice et 1,60 milliard de dollars de chiffre d'affaires.Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans IBM au quatrième trimestre, selon un document déposé auprès de la SEC. La société d'investissement de Warren Buffett possède désormais 2,04 millions d'actions du géant informatique. La réduction de cette participation a été dévoilée à l'occasion de la publication du rapport 13F-HR auprès de la SEC.Le spécialiste des équipements de réseaux Cisco a dévoilé hier soir des résultats meilleurs que prévu et annoncé une forte hausse des rachats d'actions, entrainant une nette progression de l'action en après-Bourse. Au deuxième trimestre, clos fin janvier, le groupe a essuyé une perte nette de 8,8 milliards de dollars, soit 1,78 dollar par action, contre un bénéfice net de 2,3 milliards de dollars, représentant 47 cents par action. Les comptes ont été pénalisés par une charge de 11,1 milliards de dollars liée à la réforme fiscale américaine.Honeywell a annoncé la nomination de son PDG Darius Adamczyk comme Président du Conseil d'administratin (Chairman) en remplacement de Dave Cote qui démissionnera en avril. Par ailleurs, Duncan B. Angove, président de Infor, a été élu Administrateur indépendant d'Honeywell.Le spécialiste du stockage informatique NetApp a présenté des résultats supérieurs aux attentes, mais l'absence d'amélioration de la rémunération des actionnaires a entraîné une chute de l'action en après-Bourse. Au troisième trimestre, clos fin janvier, le groupe a enregistré une perte nette de 506 millions de dollars, soit 1,89 dollar par action, contre un bénéfice net de 146 millions de dollars (52 cents par action) un an plus tôt. Comme de nombreuses sociétés, NetApp a enregistré une charge exceptionnelle de 856 millions de dollars en raison de la réforme fiscale.Omnicom a fait état d'une baisse de 27,4% de son bénéfice net du quatrième trimestre, à 254,4 millions de dollars ou 1,09 dollar par action. Il intègre notamment des coûts financiers en hausse de 106,3 millions de dollars en raison de la réforme fiscale. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,55 dollar contre un consensus Zacks de 1,54 dollar. Le chiffre d'affaires trimestriel d'Omnicom a baissé de son côté de 1,5% (+1,6% en organique) à 4,176 milliards de dollars. Le consensus Zacks était de 4,21 milliards.TripAdvisor voit son titre s'envoler en pré-ouverture des marchés américains (+16%) malgré des résultats contrastés. Si le revenu du quatrième trimestre a dépassé les attentes en s'établissant à 321 millions de dollars, en renvanche, la perte nette s'inscrit à 84 millions de dollars, soit 6 cents par actions, en dessous des attentes.