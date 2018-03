Resume de l'actualite a 17H15 GMT (02/03)

OUAGADOUGOU/PARIS - Une attaque armée a visé ce matin l'ambassade de France à Ouagadougou, l'état-major général des armées burkinabé et l'Institut français, ont annoncé les autorités du Burkina Faso, qui font état de sept assaillants neutralisés ou tués.

Le porte-parole du gouvernement burkinabé a ajouté que cinq personnes avaient été tuées et 50 blessées lors de l'assaut contre l'état-major, tandis que deux gendarmes burkinabé ont trouvé la mort dans la défense de l'ambassade de France.

Une source diplomatique française a déclaré que les assaillants avaient tenté sans succès de pénétrer dans l'ambassade mais qu'aucune victime française n'est à déplorer.

En août dernier, des djihadistes avaient attaqué un restaurant du centre de Ouagadougou et avaient tué 18 personnes. Al Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) avait revendiqué la responsabilité d'une attaque contre un autre restaurant et contre un hôtel de la ville qui avait coûté la vie à 30 personnes en janvier 2016.

---

WASHINGTON - Donald Trump "semble" avoir annoncé que les droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium s'appliqueraient à tous les pays, a déclaré aujourd'hui le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross.

Le président américain a annoncé hier que les Etats-Unis imposeraient la semaine prochaine des droits de douane de 25% sur leurs importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium afin de défendre l'industrie métallurgique américaine, faisant surgir le spectre d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et leurs partenaires.

"Quand un pays (les Etats-Unis) perd des milliards de dollars en commerçant avec pratiquement tous les pays avec lesquels il fait des affaires, les guerres commerciales sont justifiées et faciles à remporter", a-t-il tweeté aujourd'hui.

Interrogé sur CNBC sur le fait de savoir si ces droits de douane s'appliqueraient à tous les pays, Wilbur Ross a répondu: "C'est ce que le président semble avoir annoncé hier."

L'Union européenne a évoqué des mesures de rétorsion et Pékin a appelé Trump à la modération tandis que le Canada, principal fournisseur d'acier et d'aluminium des Etats-Unis, se dit prêt à des représailles si les mesures annoncées devaient l'affecter.

"Le risque d'escalade est réel comme nous l'avons constaté sur la base des premières réactions", a commenté le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Roberto Azevedo. "Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne."

---

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May a présenté cet après-midi à Londres sa vision de l'après-Brexit, souhaitant un partenariat "le plus large et le plus approfondi possible" et des relations commerciales harmonieuses avec l'Union européenne après mars 2019.

Ce partenariat devra couvrir plus de domaines que tout autre accord commercial, a dit la dirigeante conservatrice, affaiblie dans son pays depuis les élections de l'an dernier et pressée par l'UE d'avancer des propositions concrètes pour sortir du flou et faire progresser les négociations.

Elle a rappelé qu'elle ne permettrait pas que le Brexit remette en question les progrès accomplis en Irlande du Nord sur le chemin de la paix et a souligné que Londres et l'UE devaient trouver une solution pour éviter qu'une frontière "dure" soit rétablie entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

"Tout comme il serait inacceptable de revenir à une frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, il serait inacceptable de faire éclater le marché commun du Royaume-Uni en déplaçant la frontière douanière et réglementaire en mer d'Irlande", a-t-elle cependant tenu à réaffirmer.

---

ROME - La campagne électorale s'achève ce soir en Italie à deux jours d'un scrutin législatif que la coalition de droite formée autour de Silvio Berlusconi semble aborder en position de force même si elle s'inquiète de la poussée du Mouvement 5 Etoiles (M5S), contestataire et anti-système.

La coalition de droite rassemble Forza Italia de Berlusconi, la Ligue du Nord anti-européenne et anti-immigration de Matteo Salvini, Frères d'Italie, parti d'extrême droite dirigé par Giorgia Meloni, et la petite formation libérale Nous avec l'Italie (Noi con l'Italia) de Rafaelle Fitto.

L'actuel président du Conseil Paolo Gentiloni, l'un des poids lourds du Parti démocrate, a mis en garde aujourd'hui les Italiens contre la tentation populiste.

Les bureaux de vote seront ouverts dimanche de 07h00 à 23h00 (06h00 GMT-22h00 GMT). Les premiers sondages seront diffusés dès la fermeture mais il faudra probablement plusieurs heures pour avoir une idée claire du résultat.

---

GENEVE - Le haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al Hussein, a dénoncé aujourd'hui de possibles "crimes de guerre" et des crimes "contre l'humanité" dans l'enclave syrienne de la Ghouta orientale, dont les auteurs seront poursuivis.

"Ce que nous voyons dans la Ghouta orientale et ailleurs en Syrie ressemble à des crimes de guerre, et potentiellement à des crimes contre l'humanité. Les civils sont condamnés à la soumission ou à la mort", a-t-il déclaré devant le Conseil des droits de l'homme de l'Onu, à Genève.

Pour l'ambassadeur de Syrie à l'Onu, ses propos sont "discriminants et biaisés" et il estime que le débat est "politisé". L'armée syrienne a tout fait pour protéger les civils et a ouvert "un corridor humanitaire pour les séparer des terroristes", a ajouté Houssam Aala.

---

DAKAR/PARIS - L'Etat français est mobilisé pour la libération de Sophie Pétronin, l'otage française dont le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (GSIM), principale coalition djihadiste au Mali, a diffusé une nouvelle preuve de vie, a déclaré cet après-midi le Quai d'Orsay.

Sophie Pétronin, une septuagénaire dirigeant une ONG suisse d'aide aux enfants souffrant de malnutrition, a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali.

---

PARIS - Les premiers éléments de la réforme de l'assurance chômage dévoilés par Muriel Pénicaud évitent d'ouvrir un nouveau front avec les syndicats, très critiques sur la méthode du gouvernement après la réforme par ordonnances du Code du travail et la récente annonce de celle de la SNCF.

La ministre du Travail a promis dans un entretien publié aujourd'hui par Le Parisien de ne pas recourir aux ordonnances et les mesures annoncées suivent dans leurs grandes lignes les termes de l'accord conclu le 22 février par les partenaires sociaux dans ce domaine.

Le gouvernement propose en outre une modulation des cotisations patronales pour limiter le recours aux contrats de travail de courte durée si les branches professionnelles ne s'accordent pas d'ici le 31 décembre sur des mesures pour stabiliser l'emploi.

La réforme de l'assurance-chômage constituera, avec celles de la formation professionnelle et de l'apprentissage, l'un des trois volets d'un projet de loi que Muriel Pénicaud présentera en conseil des ministres dans la seconde quinzaine d'avril.

---

PARIS - Le groupe TF1 s'est déclaré scandalisé par la décision de Canal+ de couper la diffusion de ses chaînes gratuites après l'échec de leurs discussions commerciales.

La filiale de Vivendi a annoncé hier soir être contrainte d'interrompre leur diffusion face "aux exigences financières déraisonnables et infondées" de TF1, initiative inédite et radicale face au bras de fer engagé depuis plusieurs mois par le groupe de télévision en vue d'obtenir une rémunération pour la distribution de ses chaînes en clair.

TF1 est également en conflit avec Orange qui refuse aussi de régler les sommes demandées mais continue de la diffuser.