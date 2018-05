ILIAD : Xavier Niel a réorganisé sa participation de 52,2%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Comme annoncé début mai, Xavier Niel , actionnaire de contrôle d'Iliad (Free), a réorganisé sa participation de 52,2% au capital de l'opérateur. L'homme d'affaires a apporté 29 605 872 actions Iliad au profit de la société HoldCo qu’il contrôle, soit 50,20% du capital et 48,02% des droits de vote d'Iliad. HoldCo a ainsi franchi à la hausse les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, et 1/3 du capital et des droits de vote et 50% du capital de la maison-mère de Free. Parallèlement, Xavier Niel a franchi à la baisse les mêmes seuils et ne détient plus, en direct, que 621 954 actions Iliad.À cette occasion, Xavier Niel a également franchi en baisse, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés HoldCo et NJJ Holding qu'il contrôle, le seuil de 2/3 des droits de vote de la société Iliad et détient 30 795 680 actions Iliad représentant 31 417 634 droits de vote, soit 52,21% du capital et 50,96% des droits de vote de cette société