Iliad : point sur la participation de Xavier Niel

Un avis publié le 23 mai par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 15 mai dernier, Xavier Niel a transféré l'essentiel des titres Iliad qu'il détenait directement au profit du holding de droit français HoldCo, qu'il possède intégralement.A titre personnel, Xavier Niel a donc franchi en baisse les seuils allant de 50 à 5% du capital et des voix, quand HoldCo les franchissait dans l'autre sens.A ce jour, M. Niel détient globalement 52,21% des titres et 50,96% des droits de vote d'Iliad, maison mère de Free, dont respectivement 50,20% et 48,02% par l'intermédiaire de HoldCo.A l'occasion, HoldCo précise qu'il n'envisage pas de racheter d'actions, et qu'il bénéficie d'une clause dite 'de grand-père' qui lui permet de déroger à l'obligation de lancer une OPA lorsque la barre des 30% des parts et des voix est dépassée.