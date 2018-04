Fonds / OPCVM

Amplegest renforce son activité de Gestion Privée en accueillant une nouvelle équipe : Isabelle Dessal, Isabelle Fritsch et Christophe Lernould En provenance de la Banque Neuflize OBC (Groupe ABN Amro), où ils travaillaient ensemble depuis plus de 8 ans au service de la clientèle privée, Isabelle Dessal prend la direction du développement de la Gestion Privée et du Family Office, Christophe Lernould, celle de la direction du Pôle Flexible (170 M€ sous gestion), et Isabelle Fritsch vient renforcer l'équipe Middle Office dédiée à la clientèle privée. « L'arrivée de ces trois nouveaux collaborateurs s'inscrit dans la logique de notre plan 2020, précise Arnaud de Langautier, Président d'Amplegest. Notre taille nous permet désormais d'attirer des équipes d'experts dans leur domaine issus de grandes banques de Gestion Privée. Nous sommes également heureux de pouvoir les associer au capital pour porter avec nous le futur développement d'Amplegest ». Isabelle Dessal, 50 ans, a commencé sa carrière chez Indosuez Investment Banking sur les marchés de produits de taux, puis chez Paribas Capital Markets. En 2006, elle a rejoint Sycomore Gestion Privée en tant que gérant privée, avant d'occuper à partir de 2010 le poste de banquier privé chez Neuflize OBC (groupe ABN Amro). Isabelle est diplômée de l'ESC Rouen, du DESS 203 de l'Université Paris Dauphine, CFPB et Private Banking Certification de l'INSEAD.

Christophe Lernould, 45 ans, débute sa carrière en 1999 en tant qu’auditeur chez Arthur Andersen. Il rejoint la COB (devenue AMF – Autorité des Marchés Financiers) en 2000 pour prendre la responsabilité du pôle « Prestataires » au sein de la Direction des Prestataires et des Produits d’épargne. En 2007, il intègre le groupe ABN AMRO pour y occuper successivement plusieurs postes, principalement dans le domaine de la gestion sous mandat de portefeuilles privés et notamment la direction de l’équipe de gestion sous mandat de la banque Neuflize OBC. Christophe est diplômé de l’ICN Business School, SFAF, CFPB, Private Banking Certification de ’INSEAD. Isabelle Fritsch depuis 38 ans à la Banque Neuflize OBC dirigeait le Middle Office de la Gestion sous mandat. A propos d’Amplegest Créée en 2007, Amplegest est une société de gestion indépendante exerçant trois métiers pour une clientèle institutionnelle et privée : La Gestion Privée

La Gestion d’Actifs

La Gestion d'Actifs

Le Family Office Amplegest gère 1,3 milliards d'encours (en simple comptage) pour le compte de ses clients privés ou institutionnels et son activité de Family Office supervise près de 720 millions d'euros (au 01/02/18). Amplegest est majoritairement détenue par son équipe dirigeante, composée de professionnels reconnus, aux côtés d'ALLinvest.

