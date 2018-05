Fonds / OPCVM

Axiom Alternative Investments

Près d'un an après son lancement Groupama Axiom Legacy 21 franchit la barre des 350 millions d'euros d'encours sous gestion 0 0 17/05/2018 | 15:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Groupama Axiom Legacy 21 atteint 364 millions d’euros d’encours sous gestion (au 11 mai 2018), à moins d’un mois de sa date d’anniversaire. Ce fonds dont la gestion est déléguée par Groupama Asset Management aux spécialistes des valeurs financières Axiom Alternative Investments, remporte notamment un franc succès auprès des investisseurs. Investi en dettes subordonnées financières, Groupama Axiom Legacy 21 cible l’ensemble des différents types de dettes subordonnées dites « Legacy », que les émetteurs devraient racheter du fait de leur déqualification au statut de capital réglementaire d’ici à fin 2021 pour les banques et à fin 2026 pour les compagnies d’assurance. Cette classe d’actifs spécifique compte encore un gisement profond d’environ 150 milliards d’euros de titres en Europe, offrant de nombreuses opportunités. L’objectif du fonds est d’obtenir, sur un horizon minimum d’investissement recommandé de 4 ans, un rendement annualisé égal ou supérieur à celui de l’indice Euribor 3 mois +3% (après déduction des frais de gestion).

Capitaliser sur les opportunités d’investissement offertes par la mutation du secteur bancaire La stratégie de gestion s'appuie sur la transition historique que vivent les banques et les compagnies d’assurance en Europe vers un nouveau cycle (changement des modèles économiques, contexte de taux plus favorable aux établissements bancaires) marquée par l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations Bâle III et Solvabilité 2. En effet, les accords de Bâle III redessinent les exigences réglementaires pour les banques afin de renforcer leur capital. Ainsi, un nouveau format de dettes subordonnées (les AT1, Additional Tier 1*) a vu le jour, destinées à remplacer les anciennes dettes subordonnées Legacy, jugées trop favorables aux investisseurs. Pour rappel, le comité de Bâle a fixé une période de transition jusqu’en 2021 de Bâle II à Bâle III, avant que les nouvelles exigences de fonds propres pour les banques dans le ratio CET1** (Common Equity Tier 1) ne s’appliquent définitivement. Pendant cette période, les banques sont ainsi incitées à remplacer leur dette Legacy par de nouvelles dettes AT1 créant de nombreuses opportunités d’arbitrage dans notre univers d’investissement. Du côté des assureurs la transition réglementaire de Solvabilité 1 à Solvabilité 2 qui devra durer jusqu’en 2026 et qui impose la déqualification des anciens titres au statut de capital s’est traduite par l’apparition des Additional Tier 1*, un nouveau format de dettes subordonnées, et de règles complexes qui procurent de nombreuses opportunités. Composé en majorité de dettes subordonnées émises par des banques et des compagnies d’assurance européennes, le portefeuille est construit autour de quatre thématiques : Titres décotés, instruments orphelins perdant leur éligibilité au capital règlementaire au cours de la période de transition et qui offrent des possibilités de gain en capital lors du call ou de l’offre de rachat par l’émetteur,

Titres « fixed to fixed », qui ont la spécificité d’avoir des coupons fixes associés à une volatilité modérée et qui peuvent avoir la forme d'actions de préférence,

Titres « Calls longs », dont la date de premier call est postérieure à la fin de la période de transition et qui offrent des rendements potentiels intéressants ainsi que des gains en capital lors de l’offre de rachat par l’émetteur,

Titres émis par des établissements financiers dont le crédit est en voie d’amélioration et qui offrent un potentiel de valorisation du prix de leurs obligations.

Vers un prochain seuil de 800 millions d’euros d’actifs sous gestion Depuis son lancement le 31 mai 2017, Groupama Axiom Legacy 21 affiche une performance de 3,55% (part P, au 11/05/2018) ***. Dans un environnement de marché marqué par le retour de la volatilité et la normalisation des politiques monétaires des banques centrales, la stratégie du fonds a permis des performances jugées satisfaisantes grâce à un risque de taux relativement faible, (sensibilité taux en-dessous de 2), un rendement au call jugé attrayant et un choix d’émetteurs notés Investment Grade uniquement, considérés de haute qualité de Crédit. « La profondeur de marché du segment Legacy est assez conséquente pour que notre équipe de gestion puisse encore y identifier des titres estimés attrayants. Dans les conditions de marché actuelles, le fonds pourrait atteindre 800 millions d’euros d’actifs tout en préservant nos capacités de gestion et notre agilité d’investissement » observe David Benamou, Responsable des Investissements d’Axiom-AI. « Nous sommes satisfaits du très bon démarrage du fonds, tant en termes de comportement, au vu de ses performances dans un environnement de marché plus incertain ces derniers mois, qu’en termes de progression des encours. Les investisseurs professionnels sont de plus en plus réceptifs à ce type de solution thématique, dont les caractéristiques spécifiques offrent des rendements ajustés au risque jugés attrayants » affirme Thierry Goudin, Directeur du Développement de Groupama AM. *Additional Tier 1 : nouveau format de dette subordonnée éligible au capital réglementaire sous Bâle III, à la fois pour le ratio de solvabilité et (partiellement) pour le ratio de levier. Les coupons sont discrétionnaires et le nominal peut être réduit soit par une conversion en actions « (contingent convertible bonds » ou « Coco ») soit par une réduction du nominal qui peut être, par la suite, rétabli.

**Common Equity Tier 1 : dans le cadre de Bâle III, le Common Equity Tier 1 est la forme la plus solide de capital réglementaire, qui comprend principalement le capital (dont actions) et les réserves non distribuées avec certaines déductions par rapport au « capital comptable » (tels que les impôts différés actifs). Le ratio de CET1 est le rapport entre le capital Common Equity Tier 1 et les RWA (Risk Weighted Assets soit la pondération au risque). Le CET 1 n’inclut donc pas la dette subordonnée.

*** les performances inférieures à 1 an sont données à titre illustratif, la durée de placement recommandée étant de 4 ans. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Libellé Groupama Axiom Legacy 21 Code ISIN FR0013251881 classe d’action P Expertise Fixed Income (Dettes subordonnées financières) Nature juridique OPCVM Indicateur de référence Euribor 3 mois +300bps Capitalisation/ Distribution C Code Bloomberg GRAL21P Equity Actif Net Total 364 M EUR au 11/05/2018 Périodicité de la VL Quotidienne Souscriptions/ rachats Tous les jours jusqu'à 11 : 00 : 00, heure de Paris - VL inconnue

Règlement J+3 Frais de gestion maximum (%) 0.70 % Commission de souscription (%) Acquise à l’OPCVM : Néant

Non acquise à l’OPCVM : 5% Commission de surperformance (%) 10 % TTC au-delà d’Euribor + 3% net de frais de gestion Commission de rachat (%) Acquise à l’OPCVM : Néant

Non acquise à l’OPCVM : Néant Dépositaire CACEIS BANK, Paris Branch





Avertissement

Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d’information clé de l’investisseur (DICI) de l’OPCVM. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com.

Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d’offre, ou une offre d’achat, de vente ou d’arbitrage, et ne doit pas être interprété comme tel.

Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d’obtenir une recommandation personnalisée. A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Gestionnaire Activement Responsable Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 99.8 Md€ d’actifs (au 31/12/2017), Groupama Asset Management figure aujourd’hui au 9ème rang des sociétés de gestion d’actifs françaises. Filiale de Groupama, 1ère mutuelle d’assurance en France, elle permet à sa clientèle d’investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion activement responsable multi expertises : un mode de gestion long terme, résolument active, s’appuyant sur une forte capacité de recherche. A propos d’AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS Axiom Alternative Investments est une société de gestion d'actifs spécialisée sur les valeurs financières qui gère des fonds de dettes subordonnées et des fonds actions. Créée en 2009, par une équipe d'experts issue de la gestion d'actifs et de la banque d'investissement, la société est détenue par ses fondateurs qui disposent d’une connaissance réglementaire forte. Axiom gère à ce jour 1,3 Md€ à travers des fonds ouverts ou des mandats. L’encours est réparti entre des investisseurs institutionnels, banquiers privés, Family offices, CGP, multi-gérants et sociétés de gestion. La société dont le siège est à Paris a également des bureaux à Londres. Axiom est régulée par l’AMF, la FCA et la SEC. La société commercialise 6 fonds ouverts au public (Axiom Obligataire, Axiom Optimal Fix, Axiom Contingent Capital, Axiom Equity, Groupama Axiom Legacy 21 et Axiom Long Short), un fonds fermé Axiom European Financial Debt et propose également des mandats de gestion et des fonds contractuels. Contacts presse : GROUPAMA ASSET MANAGEMENT Agence FARGO Kenza Hajjaj

Tél. +33 (0)1 44 82 66 91

khajjaj@fargo.agency Yohann Hendrice

Tél. +33 (0)1 44 82 95 53

yhendrice@fargo.agency AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS David Benamou

Tél. + 44 (0)20 3807 0670 / + 33 6 11 80 12 21

David.benamou@axiom-ai.com Mariya Peykova

Tél. +33 (0)1 84 16 47 63

mariya.peykova@axiom-ai.com

©Kiidline 2013 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Actualités de la Société de Gestion 15:37 Près d'un an après son lancement Groupama Axiom Legacy 21 franchit la barre des 350 mil.. KI 15/05 Groupama Axiom Legacy 21 a franchi la barre des 350 millions d’euros d’encours sous ges.. AO 14/03 Axiom AI renforce son équipe de gestion à Paris AO



Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.