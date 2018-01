Seeyond devient un affilié de Natixis Investment Managers 0 0 15/01/2018 | 19:37 Envoyer par e-mail :

Parce que les investisseurs jugent de plus en plus la performance à la lumière des risques pris, Seeyond cherche à rémunérer le mieux possible les risques assumés par ses clients. Dans ce but, Seeyond assure la discipline et la répétabilité de ses processus d’investissements en utilisant des modèles quantitatifs propriétaires et y intègre une dimension humaine active. Stratégies de gestion actions, multiclasse d’actifs et volatilité & overlay sont au cœur du savoir-faire des 20 experts de Seeyond qui bénéficient de près de 16 ans d’expérience en moyenne. L’offre de Seeyond répond aux attentes des investisseurs institutionnels, distributeurs externes et particuliers. Avec un peu plus de 7 milliards d’euros(2) gérés, Seeyond affiche une croissance de ses encours d’environ 1,5 milliard d’euros2 en 2017. Emmanuel Bourdeix, directeur général de Seeyond, commente : « Seeyond offre une synthèse pertinente entre la robustesse d’une approche scientifique et l’expérience de ses équipes de gestion. Seeyond répond ainsi à une demande forte des investisseurs à la recherche d’une alternative aux gestions fondamentales traditionnelles et aux gestions indicielles passives. » « La filialisation du pôle d’expertise en gestion quantitative Seeyond s’inscrit dans le plan stratégique de Natixis Asset Management. La simplification de notre organisation nous permet de proposer une offre resserrée de solutions de gestion fondamentale active obligataire, actions et multiasset en accord avec les nouveaux besoins des investisseurs », indique Matthieu Duncan, directeur général de Natixis Asset Management et président du conseil d’administration de Seeyond. Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers, conclut : « Seeyond affiche une forte croissance depuis les cinq dernières années. Compte tenu de la demande continue en stratégies d’investissement alternatives et en nouvelles sources de génération d’alpha, nous prévoyons une accélération de son développement. » Conformément à la stratégie multiaffilié de Natixis Investment Managers, Seeyond conserve son autonomie, sa philosophie et sa culture. La société de gestion bénéficie également du soutien d'un groupe mondial spécialiste de la gestion d’actifs qui développe avec succès son modèle à travers le monde. (1) Filialisation du pôle d’expertise Seeyond de Natixis Asset Management. Depuis le 1er janvier 2018, le pôle d’expertise Seeyond est devenu une société de gestion à part entière.

(2) Source Natixis Asset Management - Chiffres arrêtés à fin septembre 2017. Biographie d’Emmanuel Bourdeix, directeur général de Seeyond depuis janvier 2018 Membre du comité exécutif, directeur général délégué en charge de Seeyond - Natixis Asset Management (septembre 2010)

Directeur Actions, diversifiés et structurés - Natixis Asset Management (2010)

Responsable Actions Europe, monde et émergents – Amundi (2009)

Directeur adjoint Actions et diversifiés - Amundi (2007)

Responsable Actions satellites – Amundi (2006)

Responsable Obligations convertibles et volatilité – Amundi (2002)

Analyste et structureur chez Dresdner Kleinwort Benson (1995) Emmanuel Bourdeix est diplômé de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, titulaire d'un DEA de Probabilités et Finance de l'Université Pierre et Marie Curie. À propos de Seeyond Seeyond est le spécialiste en gestion quantitative active de Natixis Investment Managers. À travers une approche intégrant une dimension humaine active à la rigueur de processus d’investissements quantitatifs, Seeyond propose des stratégies qui cherchent une rémunération optimale du risque, et ce sur trois domaines d’expertise : gestion actions, gestion multiclasse d’actifs et gestion volatilité & overlay. Les équipes de gestion s’appuient sur une recherche quantitative propriétaire. Seeyond regroupe 20 spécialistes reconnus de la gestion d’actifs disposant d’une expérience des marchés financiers longue de 16 années et gère près de 7 milliards d’euros d’encours(1). L’offre de Seeyond est commercialisée par la plateforme de distribution mondiale de Natixis Investment Managers, un des plus grands gestionnaires d’actifs au monde(2), et par les réseaux du Groupe BPCE, le deuxième groupe bancaire en France(3). En savoir plus : www.seeyond-am.com (1) Source : Natixis Asset Management - 30/09/2017

(2) Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (précédemment Natixis Global Asset Management) comme le 15e plus grand asset manager au monde en se basant sur les encours gérés au 31/12/2016.

(3) Source : BPCE S.A. – 31/08/2017 À propos de Natixis Asset Management Natixis Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens(1) avec plus de 326 milliards d'euros gérés pour le compte de clients institutionnels, distributeurs externes et particuliers(2).

Natixis Asset Management répond aux besoins des investisseurs avec une offre complète de solutions de gestion fondamentale active obligataire, actions et multiclasse d’actifs. Avec des équipes de gestion et de recherche basées en Europe, en Asie(3) et aux États-Unis(4), Natixis Asset Management affiche une présence internationale. (1) Source : IPE Top 400 Asset Managers 2017 a classé Natixis Asset Management au 51e rang des plus importants gestionnaires d’actifs – 31/12/2016.

(2) Source : Natixis Asset Management – 30/09/2017.

(3) Asie : Natixis Asset Management Asia Limited – Société de gestion agréée par la « Monetary Authority of Singapore » – Filiale de Natixis Asset Management.

(4) États-Unis : Natixis Asset Management U.S., LLC, “limited liability company”, enregistrée en qualité d’« investment adviser » auprès de la SEC. À propos de Natixis Investment Managers Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking? pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs, quelles que soient les conditions de marché.

Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde(1) (813,1 Mds d’euros d’actifs sous gestion(2)). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Les stratégies ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays. (1) Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 15e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.

(2) Valeur nette des actifs au 29 septembre 2017. À propos de Natixis Natixis est la banque internationale de financement, d’investissement, de gestion d’actifs, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose d’expertises métiers fortes dans quatre domaines d’activités : la Gestion d’actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle, l’Assurance et les Services Financiers Spécialisés.

Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE.

Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,9 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5 % et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A/Moody’s : A2/Fitch Ratings : A). (1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans mesures transitoires – sauf IDA sur pertes reportables conformément au règlement 2016/445. Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2017 Contacts presse : Sonia Dilouya – Natixis

Tél.: +33 1 58 32 01 03

Mail: sonia.dilouya@natixis.com Stéphanie Mallet – Natixis Asset Management

Tél.: +33 1 78 40 81 85

Mail: stephanie.mallet@am.natixis.com Samia Hadj – Natixis Investment Managers

Tél.: +44 (0)203 405 4206

Mail: samia.hadj@natixis.com

