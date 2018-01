Synthèse Concours Fil d'actualité Contributions Forum Membres Portefeuille Performances Ordres Mouvements Compte Concours Rang Courtier Perf. trim. Capital (départ) Perf. jour Montant investi 12e +1.8% 10 323.06 € (10124.2 €) 2.4% (246.86 € ) 20 677.28 € Positions en cours Export Excel - Aucune position en cours - Positions soldées du jour Valeur Sens Valorisation Date sortie Entrée Sortie Perf.brute % Perf.nette % Perf.nette € Future [+] THE GEMINI BITCOIN T.. achat 12471€ 03/01/18 14660$ 15000$ 2.32% en cours en cours Ordres en attente - Aucun ordre - Ordres executés du jour Valeur Sens Création Qté. exé. Cours exé. Montant exé Montant exé € Statut Future THE GEMINI BITC.. vente 03/01 | 15:03 1 15000$ 15000$ 12471€ exécuté Future THE GEMINI BITC.. achat 03/01 | 13:59 1 14660$ 14660$ 12194.19€ exécuté Actualité des valeurs en portefeuille - Aucune actualité - Agenda des valeurs en portefeuille - Aucune actualité - *** La diffusion des ordres en attente à seuil de déclenchement et à plage de déclenchement est réservée au participant.